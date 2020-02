La acusación fue realizada por quien fue su principal contendiente en las elecciones, Carlos Mesa, y alcanza también al ex vicepresidente de Morales, Álvaro García Linera y tres ministros del que era su gabinete en el momento. Según consignó la denuncia, ex funcionarios del ministerio de Justicia aseguraron que Héctor Arce (ex ministro de esa cartera) y Diego Jiménez (ex viceministro de Transparencia Institucional) los obligaron a completar actas electorales en las oficinas de Jímenez en la noche de las elecciones en las que la OEA concluyó que hubo una “manipulación dolosa” del proceso.