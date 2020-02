-He estado dos días en Chapare. Visité casi todas las unidades militares. Hay más de 300.000 personas en la zona y la mayoría no está metida en la coca excedentaria que es destinada a la cocaína. Si no fuera así no tendría sentido destinar a las FFAA y a la Policía a la erradicación. Si el cultivo fuera sólo para usos y costumbres, perfecto. Pero lo excedentario no. No todos los hermanos de Chapare tienen que ver con lo ilícito. No podemos estigmatizarla como una zona roja, no son todos así. Es una minoría la que tiene un poder sobre la gente común y corriente. Los tienen amenazados, amedrentados, subyugados, tienen poder, tienen armas. Estoy entrando a una estrategia de diálogo. Si puedo hablar con los presidentes de las seis federaciones cocaleras lo voy a hacer, con Andrónico Rodríguez (vicepresidente de los cocaleros y candidato del MAS), con quien sea. Nos tenemos que poner de acuerdo, antes de generar acciones de fuerza. No estoy hablando de erradicación de la coca, si no de forma de vida. La erradicación tiene su norma y hay que cumplirla. Tenemos más de 1.300 efectivos en esa tarea.