Sostuvo, por su parte, que su intención es extender este proyecto social a todo el país “para mostrar el impacto que esto genera en el hogar, la madre y el hijo”. Al mismo tiempo, alertó que Uruguay está sufriendo alarmantes casos de violencia género. “El año pasado, el día después de una entrevista en la que conté esto, más de 40.000 mujeres me escribieron para salir de situaciones de abuso, y ahí me di cuenta que tenía que salir a buscar una ayuda más fuerte (...) Tengo madres prostitutas que quieren salir y nadie les da trabajo, por eso sus hijos sufren violencia. Me piden trabajo llorando”.