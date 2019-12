Lolo Blandino dice estar “clarísimo” que el empresariado no va a llamar a un paro. “Pero el pueblo sí lo va a hacer”, dice. “Este es un gobierno demasiado represivo y las empresas no pueden cerrar, van a estar abiertas, pero la gente no va a llegar. ¿Cómo va a cerrar un banco si le van a poner una sanción de 75 mil dólares por sucursal que cierre? No van a cerrar. Pero la gente puede abstenerse de ir a trabajar. La gente puede promover el paro”.