No obstante, la empanada tenía una “sorpresa” que a los dos días, indicó, le perforó el intestino. Según su relato, Schwarz viajó a los Estados Unidos para encontrarse con sus hijas en Miami. Allí fue a recibir atención como consecuencia de los dolores. Y los médicos le quitaron un hueso tallado y envuelto en grasa animal. “Si me hubiera quedado en La Paz o Santa Cruz no te contaría nada de esto”, describió.