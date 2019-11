Las palabras de Araújo están en sintonía con las pronunciadas por el propio Bolsonaro, quien días atrás no descartó la posibilidad de “apartar” del bloque a la Argentina: “No digo que saldremos del Mercosur, pero podremos juntarnos con Paraguay. No sé qué va a suceder en Uruguay, vamos a ver lo que va a pasar en las elecciones, y decidiremos si Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo o no. Si la hiere, podemos apartar a Argentina”.