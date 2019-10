En este sentido, el director del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, Ruben Correa Freitas, habló con Efe sobre su postura contraria a la propuesta. “A mí no me gusta el proyecto de reforma constitucional porque creo que le está agregando o incorporando a la Constitución temas que, a mi juicio, no deberían ser de la Constitución”, explica el experto.