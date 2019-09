Martínez, quien es generalmente cauteloso en temas de política, esta vez no pudo mostrarse ajeno al uso que el régimen de Ortega estaba dando al estadio. "Me duele saber que el estadio nacional que lleva mi nombre se esté ocupando para fines de violencia afectando a mis hermanos nicaragüenses", dijo después de la masacre del 30 de mayo. "Tenemos que parar ese ciclo vicioso de poder para que no se repita más".