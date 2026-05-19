América Latina

Un argentino fue condenado a 17 años de cárcel en Chile por apuñalar y lanzar a un hombre a una hoguera

Ángel Damián Gatti Villanueva y otras dos personas asesinaron brutalmente a Óscar Espinoza Jara en la ciudad de Temuco en 2023

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Un ciudadano argentino fue condenado a 17 años de cárcel en Chile por apuñalar y lanzar a un hombre a una fogata
Debido a la gravedad del delito acreditado, Gatti y los otros dos coautores del crimen deberán cumplir su pena de manera efectiva, sin beneficios sustitutivos.

Un ciudadano argentino identificado como Ángel Damián Darío Gatti Villanueva (35 años), fue condenado este lunes a 17 años de cárcel por el delito de homicidio calificado con el agravante de ensañamiento, luego de ser hallado culpable del crimen de Óscar Espinoza Jara, a quien apuñaló junto a otras dos personas y luego lanzó a una fogata en la ciudad de Temuco (680 kms al sur de Santiago), en la región de La Araucanía.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, en horas de la noche del 10 de octubre de 2023, Gatti y otras dos personas -un hombre y una mujer-, quienes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en las afueras de la Feria Pinto, tuvieron una disputa con Espinoza, a quien atacaron con arma blanca para luego lanzarlo a la fogata que habían prendido para calentarse.

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Alertados por los gritos, vecinos llamaron a la policía, los que premunidos de un extintor apagaron las llamas y dieron los primeros auxilios a la víctima, quien a pesar de sus esfuerzos falleció en el sitio del suceso.

La unidad de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (Ecoh) de la Fiscalía de Chile adelanta la indagación para dar con el asesino del ciudadano colombiano - crédito @ECOH_FiscaliaRM/X
La unidad de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en el sitio del suceso.

Ensañamiento

Tras analizar las pruebas entregadas por el Ministerio Público, el juez José Ignacio Rau, del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, argumentó que en el caso del ciudadano argentino también se debía aplicar el agravante de ensañamiento, puesto que fue él quien arrojó aún con vida a Espinoza a la hoguera.

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Debido a esto, sentenció a Gatti a 17 años y un día de cárcel, a Alexis Alberto Salgado Telles (30 años), a la pena de 10 años y 1 día, y a Paula Andrea Henríquez Sáez (38 años), a 12 años y un día de presidio, estos últimos como culpables solo del delito de homicidio.

El razonamiento del magistrado Rau fue recogido por sus pares, los jueces Rocío Pinilla y Javier Bascur, quienes concordaron que el ataque reflejó “una agresión sostenida y coordinada”, que puso fin a la vida de Espinoza de un manera “especialmente” violenta, según consignó el Diario de La Araucanía.

De esta manera, y debido a la gravedad del delito acreditado, los sentenciados no podrán recibir beneficios carcelarios y deberán cumplir su pena de manera efectiva.

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