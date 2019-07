Andrés Gómez, uno de los periodistas más críticos del gobierno de Evo Morales, considera que en 11 años ni EEUU ni el Estado Plurinacional de Bolivia demostraron interés real por normalizar las relaciones diplomáticas. "Hubo amagues de acercamiento, pero como las relaciones comerciales entre ambos países no fueron afectadas por la expulsión de embajadores, creo que al gobierno del MAS no le interesó mucho reponerlos. Además, conviene al presidente Morales este distanciamiento para repetir cada vez que puede su discurso antiimperialista y alimentar la ideología de sus seguidores; pero, particularmente, evitar la vigilancia de la DEA en materia antidroga. A Trump no le interesa el Estado Plurinacional; para él, es como si no existiera, aunque su gobierno asume esa posición casi con todos los estados de la región, salvo excepciones. No hay que olvidar que su discurso de aislamiento lo llevó a Casa Blanca", dijo.