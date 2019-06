El secretario general afirmó que no tiene ningún "medio o mecanismo en la OEA" para impugnar, refutar y cesar una ruptura democrática o alteración del orden constitucional, diciendo el 20 de mayo: "Mi posición sigue siendo la misma, la reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo de la Corte Suprema boliviana, porque además el sistema americano nunca dijo nada al respecto".