En la Corte Suprema, tres ministros de los once integrantes (Dias Toffoli, Gilmar Mendes, y Ricardo Lewandowsky) claramente favorables al ex gobernante, podrían determinar por voto monocrático, que hasta que el tema se trate en plenario, Lula podría ser candidato, pero esto es visto como una aberración judicial y no parece ser un camino a seguir.