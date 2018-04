De todos modos, la puerta ya se abrió más allá de la retórica del régimen que insiste en que "aquí no se dará ni un paso atrás". La periodista disidente Miriam Leiva cree que todo es apenas parte del discurso para "la tribuna" interna. "Obviamente que el gobierno no puede decir otra cosa que acá puede venir el Papa, Obama y hasta los Rolling Stones pero nada va a cambiar. Pero no es cierto. La visita de Obama abrió un diálogo directo con la sociedad civil y esa es una canilla que una vez que se abre no se puede cerrar", explica Leiva en su pequeño departamento del barrio de Playa.