Lola García, muy preocupada, visita a Kiko Rivera en el hospital tras revelar que ha sufrido un ictus

La incertidumbre en torno al estado de salud de Kiko Rivera ha quedado despejada apenas unas horas tras anunciar este miércoles la suspensión de todos los conciertos previstos para este verano. El DJ ha utilizado sus redes sociales para explicar el motivo que le ha obligado a detener su actividad profesional: ha sufrido un nuevo ictus, un episodio que, según él mismo reconoce, ha sido más grave que el que padeció en 2022.

El hijo de Isabel Pantoja ha confirmado que permanece centrado en su recuperación y ha aprovechado el comunicado para tranquilizar a sus seguidores, aunque ha admitido que este nuevo revés le ha dejado algunas secuelas. “Esta vez ha sido un poco más grave”, ha confesado, al tiempo que señalaba que el estrés acumulado durante los últimos años podría haber influido en este nuevo episodio.

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“Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares”, ha explicado el artista, que considera que la exposición pública continuada ha terminado pasándole factura.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, Kiko ha querido transmitir un mensaje de esperanza. Según ha relatado, la rápida actuación de los profesionales sanitarios ha sido determinante y, aunque reconoce que arrastra “algunas pequeñas secuelas”, confía en que desaparezcan gracias a la rehabilitación y al tratamiento médico. “La vida vuelve a darme una oportunidad y esta vez no pienso desaprovecharla”, ha asegurado.

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Kiko Rivera y Lola García en un balcón para ver las procesiones de Semana Santa, a 30 de marzo de 2026, en Sevilla (España). (Leandro Wassaul)

Lola García, a su lado

Mientras continúa ingresado en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla, todas las miradas se centran también en Lola García, que se ha convertido en su principal apoyo durante estos complicados días. La bailarina, con la que Kiko mantiene una relación desde su separación de Irene Rosales, habría reorganizado su agenda profesional para permanecer a su lado. Desde Europa Press, apuntan incluso a que ha aplazado temporalmente la actividad de su academia para acompañar al DJ durante su recuperación.

Precisamente este jueves, las cámaras captaron a Lola llegando al centro hospitalario. Visiblemente seria y sin hacer declaraciones, accedió al hospital hablando por teléfono, mientras evitaba responder a las preguntas de la prensa sobre el estado del artista o una posible fecha de alta.

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La novia de Kiko Rivera, Lola García, da un golpe sobre la mesa y se reivindica frente a Irene Rosales. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Isabel Pantoja se dirige a Sevilla

A ese apoyo se suma ahora el de Isabel Pantoja. Tras conocerse que su hijo había sufrido un nuevo ictus, informa SEMANA que la cantante se ha desplazado hasta Sevilla para seguir de cerca su evolución. Su presencia cobra un significado especial después de la reconciliación que ambos protagonizaron hace apenas unos meses, poniendo fin a años de enfrentamientos familiares. Según distintas informaciones, la tonadillera ha querido permanecer junto a Kiko en este delicado momento, dejando atrás las diferencias del pasado para centrarse únicamente en su recuperación.

Este nuevo susto vuelve a poner de relieve el delicado historial médico del hijo de Isabel Pantoja. En octubre de 2022 ya sufrió un primer ictus que obligó a su hospitalización durante varios días. Aquel episodio supuso un punto de inflexión en su vida y le llevó a replantearse numerosos hábitos.

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Los problemas de salud no terminaron ahí. En julio de 2023 volvió a ingresar en un centro hospitalario tras sufrir una angina de pecho que requirió un cateterismo urgente. Meses después, a comienzos de 2024, tuvo que cancelar varios compromisos profesionales debido a un infarto óseo en la rodilla provocado por una falta temporal de riego sanguíneo.