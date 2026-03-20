Médicos de familia y residentes defienden impulsar hábitos alimentarios saludables y sostenibles desde Atención Primaria

"La forma en que nos alimentamos nos conecta directa e ineludiblemente con la naturaleza", afirma Paula Bellido Izquierdo, vocal de residentes de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), en declaraciones recogidas por el artículo 'Nutrición con visión de salud planetaria: estrategias para la atención primaria', publicado en la revista 'Atención Primaria'. A partir de esta premisa, la semFYC y sus médicos residentes han puesto en primer plano la necesidad de orientar desde las consultas de medicina de familia hacia hábitos alimentarios que sean tanto saludables como sostenibles. Según publicó la semFYC con motivo del Día Mundial Sin Carne, esta propuesta implica una reflexión profunda sobre la relación entre los actuales patrones de dieta, la salud individual y el estado del medio ambiente.

El medio reportó que los especialistas de medicina de familia enfatizan el papel estratégico que desempeñan las consultas de Atención Primaria para guiar cambios graduales en la alimentación de la población, adaptándolos a las circunstancias culturales, económicas y personales de cada paciente. La semFYC sostiene que, en los países con economías desarrolladas, las dietas caracterizadas por un consumo elevado de productos ultraprocesados y carnes rojas procesadas se asocian con una mayor incidencia de enfermedades crónicas y un uso intensivo de recursos naturales. Estos factores repercuten directamente en la salud pública y amplían la presión sobre el ecosistema.

Los médicos residentes y jóvenes de semFYC recuerdan que la producción de alimentos se ha convertido en un factor principal en la contribución al cambio climático. Según detalló la semFYC, indicadores como la huella de carbono y la huella hídrica alimentaria permiten cuantificar ese impacto ambiental. Además, la presión sobre el medio aumenta porque el propio sistema alimentario depende de la estabilidad climática para garantizar la seguridad alimentaria en el futuro.

Bellido Izquierdo menciona que la evidencia científica actual revela cómo las opciones alimentarias afectan tanto a las personas como al planeta. El artículo difundido por la semFYC señala que la medicina de familia puede ser una vía de acompañamiento para transformar los hábitos de forma viable y según las necesidades de cada individuo, con el objetivo de conseguir beneficios en dos frentes: el bienestar individual y la protección ambiental.

La Organización Mundial de la Salud ha promovido desde inicios del siglo XXI el enfoque conocido como 'Una Sola Salud' ('One Health'), un concepto que entiende la salud humana, animal y ecológica como elementos inseparables. Siguiendo este marco, la semFYC plantea que la promoción de dietas centradas en alimentos de origen vegetal, como la denominada dieta planetaria, resulta una herramienta valiosa para mejorar indicadores sanitarios y reducir la presión ambiental. Este tipo de alimentación favorece, según consignó la organización médica, la reducción de enfermedades y el alivio sobre los ecosistemas.

El posicionamiento de la semFYC expone que el predominio de la ganadería intensiva, junto con la utilización extendida de antibióticos en animales, genera efectos adversos adicionales. El medio detalla que estos modelos no solo aumentan la probabilidad de aparición y diseminación de infecciones, sino que también se encuentran involucrados en la generación de resistencias bacterianas y la potencial aparición de nuevas pandemias, que figuran entre los retos principales de la salud pública mundial.

El papel de la Atención Primaria se destaca como esencial para la promoción de cambios alimentarios sostenidos. Según el artículo divulgado por la semFYC, la relación de confianza y la continuidad asistencial en las consultas permiten a los profesionales adaptar sus recomendaciones a las circunstancias de cada paciente, lo que facilita la integración de hábitos sostenibles y saludables en la vida diaria. Los expertos remarcan que el acompañamiento ofrecido desde Medicina de Familia no implica imponer restricciones severas, sino proporcionar alternativas realistas que puedan incorporarse progresivamente.

"Promover cambios en la alimentación no significa imponer restricciones drásticas, sino acompañar a las personas con alternativas saludables y sostenibles que puedan integrar en su vida cotidiana. Cada paso hacia patrones alimentarios más equilibrados contribuye a la salud individual y del planeta, y desde la Atención Primaria podemos ser un referente para guiar estas transformaciones", recoge el artículo de la semFYC citando a Paula Bellido Izquierdo.

De acuerdo con la semFYC, este enfoque integral resulta esencial en un contexto en el que la incidencia de enfermedades crónicas derivadas de la alimentación y los efectos ambientales de la producción alimentaria representan desafíos simultáneos para el sistema sanitario y la sociedad. La organización subraya la urgencia de fomentar pautas alimentarias basadas mayoritariamente en vegetales, pues su impacto positivo alcanza tanto a la reducción del riesgo de enfermedades como a la sostenibilidad del planeta.

Según las recomendaciones de la semFYC difundidas en el Día Mundial Sin Carne, la sensibilización sobre las consecuencias de los ultraprocesados y el consumo excesivo de carne roja debe formar parte de las intervenciones desde la Atención Primaria. La sociedad médica insiste en la importancia de integrar este enfoque preventivo en el día a día de las consultas, orientando a los pacientes hacia una reflexión crítica sobre lo que consumen y el modo en que estos productos se producen.

El medio recopiló, además, que en la base de esta estrategia subyace el reconocimiento de que alimentación y medio ambiente están entrelazados. La transformación de los sistemas alimentarios mediante prácticas sostenibles y conscientes surge así como una de las metas destacadas de los profesionales de la medicina familiar, atendiendo tanto los retos sanitarios inmediatos como el futuro del entorno natural.