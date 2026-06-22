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Sinner se aleja más de Alcaraz; Cerúndolo se sitúa el 21

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Redacción deportes, 22 jun (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número uno mundial, ha incrementado su ventaja respecto al español Carlos Alcaraz, que no pudo defender el título en el torneo de Queen's, mientras que el argentino Francisco Cerúndolo, ganador en la hierba londinense, ha subido al vigésimo primer puesto.

Sinner domina la lista con 13.450 puntos, 3.990 más que Alcaraz (9.460), que perdió 500 por su ausencia, en tanto que el alemán Alexander Zverev es tercero con 7.190 por delante del canadiense Felix Auger-Aliassime (4.440), el estadounidense Ben Shelton (4.160) y el australiano Alex de Miñaur (4.110).

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Taylor Fritz, finalista en Halle, progresa hasta el séptimo puesto (3.915) y el ruso Daniil Medvedev baja dos (3.580). Entre ambos está el serbio Novak Djokovic (3.760), en tanto que argentino Francisco Cerúndolo es vigésimo primero (2.110), su mejor ránking de la temporada.

Tomás Martín Etcheverry baja dos puestos y es trigésimo segundo, Mariano Navone sube al 38, Juan Manuel Cerúndolo se mantiene en el 45, Thiago Agustín Tirante retrocede al 54 y Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli se instalan en el 56 y 57, respectivamente. El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo pierde dos plazas y es el 73. EFE

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