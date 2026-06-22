Al menos tres muertos y cinco heridos por un tiroteo en un colegio en el este de Filipinas

Al menos tres personas han muerto y cinco han resultado heridas por un tiroteo registrado este lunes en una escuela secundaria de la ciudad de Tacloban, en el este de Filipinas, según han informado las fuerzas de seguridad del país.

Los agentes, que han indicado que el tiroteo ha tenido lugar sobre las 9.00 horas (hora local) en el interior de la Escuela Secundaria Nacional de San José, han confirmado la detención de dos sospechosos a la espera de que avancen las investigaciones sobre lo sucedido.

PUBLICIDAD

"El incidente dejó tres fallecidos y cinco heridos. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a centros médicos cercanos para recibir tratamiento. El personal policial aseguró la zona", ha indicado la Policía en un comunicado poco antes de confirmar los arrestos.

Uno de los detenidos es un estudiante de 9º grado, de 15 años. El segundo sospechoso también es menor de edad, tal y como indican estas informaciones. Las autoridades locales han suspendido las clases en todo el distrito de San José.

PUBLICIDAD

"Pedimos a la población mantener la calma, abstenerse de difundir información no verificada y cooperar con las autoridades proporcionando cualquier información que pueda ayudar a la investigación en curso", recoge el texto.