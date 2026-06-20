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Muere en un accidente de avioneta Claude Guillemot, cofundador del estudio de videojuegos Ubisoft

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El cofundador del estudio de videojuegos francés Ubisoft Claude Guillemot ha muerto en un accidente de avioneta ocurrido este pasado viernes en el oeste del país, ha confirmado la compañía.

El siniestro, bajo investigación, ocurrió poco antes de las 18.00 cerca del aeródromo de La Baule, en el departamento de Loira Atlántico. El propietario del avión era Guillemot. El otro ocupante del aeroplano, no identificado, también ha fallecido, según fuentes próximas al diario 'Ouest France'.

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La compañía ha terminado confirmando la muerte de Guillemot en un comunicado.

"En Ubisoft lamentamos profundamente el fallecimiento de Claude Guillemot, cofundador del grupo y presidente de Guillemot Corp., en un accidente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles. No se harán más declaraciones por el momento".

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