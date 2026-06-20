Raphinha comenzó el tratamiento su lesión en "el músculo posterior del muslo derecho"

Filadelfia (EE.UU), 20 jun (EFE).- Raphinha, quien se retiró lesionado durante el partido entre Brasil y Haití del Grupo C del Mundial 2026, ya inició el tratamiento médico tras sentir dolores "en el músculo posterior del muslo derecho", informó la CBF.

"El atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del partido contra Haití. El jugador inició ya el tratamiento y será revaluado", indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) al término del encuentro en una nota.

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Poco antes, el seleccionador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, especificó en rueda de prensa que el extremo del FC Barcelona salió del campo por molestias en los isquiotibiales.

"A Raphinha lo van a evaluar mañana, por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva", indicó el técnico italiano.

Por su parte, Vinícius Júnior lamentó la lesión de su compañero y dijo que confía en que pueda seguir disponible para lo que queda de Copa del Mundo.

"Sufrir una lesión siempre es muy complicado y más Raphinha, que es un jugador muy importante para nosotros y que ya sufrió mucho esta temporada con las lesiones. Esperemos que no sea nada y pueda seguir con nosotros hasta el final de la Copa del Mundo", indicó el delantero del Real Madrid en zona mixta.

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El 11 de la 'Seleção' abandonó el césped del Lincoln Financial Field cabizbajo y con cara de preocupación, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para darle ánimos. En su lugar entró Rayan, el brasileño más joven de la convocatoria y jugador del Bournemouth.

Raphinha, discreto en el debut contra Marruecos (1-1), entrenó al margen el martes pasado, aunque al día siguiente y el resto de la semana trabajó al mismo ritmo que el resto con aparente normalidad.