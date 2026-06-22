Mueren tres personas, entre ellas un niño, por un ataque de Rusia contra la provincia de Sumi, en Ucrania

Al menos tres personas han muerto, entre ellas un niño, y varias han resultado heridas este lunes por un ataque con drones perpetrado por el Ejército ruso contra la provincia de Sumi, situada en el norte del país, donde un edificio residencial se ha visto gravemente afectado.

Las autoridades regionales han indicado en un comunicado que entre los fallecidos se encuentra un menor y dos adultos, que perdieron la vida cuando un dron impactó contra su vivienda, según han explicado en un mensaje difundido en redes sociales.

PUBLICIDAD

El ataque ha tenido lugar sobre las 4.50 horas (hora local), en el distrito de Shostka. Las víctimas mortales tienen 13, 36 y 74 años y eran todos de la misma familia. Además, los heridos son la madre del menor, de 31 años, su hermana, de 13, y un hermano pequeño de 10 años.

Además, a lo largo de la noche las fuerzas rusas han atacado con drones un centro logístico utilizado por las fuerzas ucranianas en la provincia de Járkov, también situada en el noreste del país, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa ruso.

PUBLICIDAD

Este ataque ha tenido lugar tras el hallazgo de pruebas que apuntaban a que este centro de la empresa postal ucraniana Nova Poshta estaba siendo en realidad utilizado por la Fuerza Aérea del país para almacenar armas, vehículos aéreos no tripulados y otros componentes de uso militar.

El Ministerio de Defensa ha explicado, además, que a lo largo de la noche se han destruido más de 300 drones lanzados desde territorio ucraniano sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Krasnodar, Kursk, Moscú, Rostov, Smolensk, Tambov, Tver y Tula, Volgogrado y Vorónezh.

PUBLICIDAD

Mientras, Kiev ha cifrado en 79 los drones interceptados de un total de 88 detectados a lo largo de la noche sobre su territorio.