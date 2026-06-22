Unai Simón y el muro de España

Chattanooga (EE.UU.), 22 jun (EFE).- La selección española alejó las dudas del debut goleando a Arabia Saudí. Dos partidos distintos con dos aspectos comunes: solo un remate a puerta recibido y sin gol en contra. De las selecciones con dos partidos disputados, solo España y México se mantienen sin recibir ni un tanto.

México ha recibido cuatro disparos a portería, dos por partido. España, dos, uno por encuentro y en los instantes finales. Frente a Cabo Verde, en el minuto 90; contra Arabia Saudí, en el 82. Ambos los detuvo Unai Simón sin necesitar de grandes esfuerzos.

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Con el ruido en la víspera del torneo alrededor de quién debía ser el portero titular de la selección española, la apuesta de Luis de la Fuente está clara: Unai Simón. Su portero titular desde que fue nombrado seleccionador de la absoluta y con el que ganó la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024.

Con David Raya y Joan García como alternativas, titulares en Arsenal y FC Barcelona, respectivamente, es el del Athletic Club el que mantiene la confianza a la vez que le falta trabajo durante los partidos.

Espectador de lujo de la goleada contra Arabia Saudí (4-0) y sufridor e impotente sobre el césped en el 0-0 ante Cabo Verde.

180 minutos sin recibir gol en un Mundial que se unen a los 120 contra Marruecos y 39 últimos frente a Japón de Catar 2022. En total, 339 minutos sin recoger el balón del fondo de su portería en los mundiales.

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Una faceta defensiva que han ponderado jugadores y seleccionador en el actual Mundial.

“Sabemos que nosotros tenemos mucho potencial ofensivo y es difícil dejarnos sin meter un gol. Lo más importante en este torneo es dejar la portería a cero porque vamos a tener ocasiones, aunque haya días de más acierto que otros. Pero siempre es importante dejar la portería a cero”, explicó Álex Baena tras la goleada a Arabia Saudí.

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“Es un partido que ha estado muy bien trabajado en nuestra faceta defensiva. Ya veréis el potencial ofensivo que tiene Cabo Verde”, aseguró Unai Simón tras el debut.

Una doctrina clara del cuerpo técnico. Nivel defensivo alto para construir el equipo desde esa faceta. Ya en la fase de grupos de la Eurocopa funcionó, tras no encajar goles contra Croacia (3-0), Italia (1-0) y Albania (0-1). Ya en eliminatorias, España sí encajó un gol por partido (Georgia 3-1, Alemania 2-1, Francia 2-1 e Inglaterra 2-1).

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Y ahora, en el Mundial, se mantiene. Es más, según datos de Opta, es la primera vez que España deja su portería a cero en los dos primeros partidos de un Mundial. Eso sí, datos ante selecciones de menor nivel a priori como Cabo Verde y Arabia Saudí.

Ya en la tercera jornada llegará Uruguay, con más cartel aunque sin encontrar su mejor nivel al sumar dos puntos en dos partidos, con tres goles a favor, y después una fase de eliminatorias en la que España tiene pie y medio gracias, en parte, a su solidez defensiva.

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Óscar Maya Belchí