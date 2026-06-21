Eduardo Fernández de Blas, orgulloso padrino en la exclusiva boda de Cristina Fernández y Andrés Afán de Ribera

Este sábado, 20 de junio, Cristina Fernández, hija de Eduardo Fernández de Blas -vicepresidente del Real Madrid y uno de los abogados más influyentes del país-, se ha casado con el empresario Andrés Afán de Ribera, heredero de una estirpe ligada a la diseñadora Fabiola García-Liñán y a la histórica familia Ybarra. Para su gran día, la pareja ha apostado por la Finca Miravalle, en plena sierra de Guadarrama, un enclave que en los últimos años se ha consolidado como escenario fetiche de bodas de alto perfil y gran formato.

En este contexto, Eduardo Fernández de Blas llegaba radiante de felicidad a la boda de su única hija dejando claro desde el primer momento que, pese al revuelo mediático, el espíritu del enlace es profundamente íntimo y cercano. "Bueno, es una boda muy familiar, sobre todo muy familiar, de amigos, de familia, y ya te digo, muy contento", explicaba el padrino, visiblemente emocionado. Orgulloso, subrayaba: "La mayor felicidad, sobre todo cuando tienes una, y además es una maravilla de niña". Y remataba con una frase que resume a la perfección su estado de ánimo: "Tremendamente feliz, así es".

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Entre los asistentes, uno de los nombres que más miradas acaparó fue el de Álvaro Castillejo, sobrino de Isabel Preysler, que se encontraba entre los invitados. Su presencia refuerza todavía más el carácter de gran cita de la alta sociedad que ha rodeado este enlace.