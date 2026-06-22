La aportación de la digitalización al PIB de España escala al 26% en 2026, según Advice

La digitalización supone el 26% del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española en 2026, dos puntos porcentuales más que un año atrás, con un peso de 455.300 millones de euros, según el Estudio de Digitalización económica y empresarial de Advice Strategic Consultants.

En otras palabras, según recoge el informe, la economía digital española ha crecido más rápido que el conjunto de la economía y, en pleno 2026, España ya no está en una fase de "arranque digital" sino de maduración, con más adopción, más infraestructura y más economía digital.

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En este contexto, las grandes empresas son el factor más importante para la digitalización empresarial española, con un impacto económico en términos de inversiones, logísticas y datos, generando "efectos multiplicadores" en toda la economía.

Fundación 'La Caixa' (CriteriaCaixa), El Corte Inglés, CaixaBank, Inditex, Santander, Telefónica, Cellnex Telecom, Mercadona, Iberdrola y Meliá Hotels son las empresas que más impulsan la economía digital, digitalización y transformación digital.

Así, por ejemplo, Fundación 'La Caixa' destaca por su esfuerzo en reducir la brecha digital, El Corte Inglés por su fuerte inversión en Inteligencia Artificial o logística inteligente e Inditex por contar con estándares de moda digital que arrastran a proveedores.

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"Diez grandes entidades han asumido un papel central no solo como agentes que digitalizan su propia actividad, sino como motor de arrastre de la economía hacia la digitalización" explicado el socio director de Advice Estrategic Consultants, Jorge Díaz Cardiel.

El resultado es un ecosistema empresarial más maduro, donde la adopción de tecnologías como IA, cloud y Big Data se convierte en un requisito para competir.

LOS RETOS PENDIENTES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA

El estudio de Advice también refleja los retos pendientes de la transformación digital en España, como son la productividad y la brecha digital, especialmente en mayores, personas vulnerables y pymes pequeñas.

Los datos, sin embargo, apuntan a una aceleración clara en la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la analítica de datos y la computación en la nube.

El dato más destacado es el de la IA, que ya la usa el 21,1% de las empresas españolas, 8,8 puntos porcentuales más que un año antes. El aumento se da en todos los tamaños de empresa, aunque es especialmente intenso en las grandes y medianas.

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La adopción de IA es más alta en empresas grandes (de más de 250 empleados), en sectores como información y comunicaciones (31,6% de IA predictiva y 45,7% de IA generativa) y menos en agricultura y construcción (por debajo del 10%).

También crece con fuerza la analítica de datos, que pasa del 31,4% al 41,4%, y la computación en la nube, que sube del 37,7% al 44,3%. A ello se suma el avance del intercambio electrónico de información o ERP, que alcanza el 63,6%.

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La digitalización, asimismo, se refleja en aspectos más extendidos del día a día empresarial. El 99% de las empresas ya tiene conexión a Internet, el 84,5% dispone de página web y el 69,7% utiliza medios sociales. Además, el 16,8% emplea a especialistas TIC y el 28,9% recurre a soluciones tecnológicas para reducir el consumo de energía.