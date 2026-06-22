Alejandra Rubio presume de embarazo con un llamativo look con corona de hojas dorada

Ajena a la información que ha publicado Lecturas sobre el cuestionable éxito de su primera novela, 'Si decido arriesgarme' -tal y como ha destapado la revista en el primer mes habría vendido poco más de 1.700 ejemplares, lo que se traduciría en unas ganancias para ella de aproximadamente 2.000 euros brutos- Alejandra Rubio ha viajado este fin de semana con Carlo Costanzia a Galicia para asistir a la boda de su amigo Néstor Barreira -director del Área de Actualidad de Mediaset- y Marilia Martins-Soares Hernández.

Un 'sí quiero' que se ha celebrado en un espectacular pazo en A Coruña y al que han asistido numerosos rostros conocidos como Terelu Campos -con un elegante diseño en rosa pastel, como ha mostrado de 'refilón' su hija en una de las imágenes que ha compartido en redes-, Marta López y su marido, Alejandro Huerta; Kike Calleja y Raquel Abad; Raquel Lozano; o Marieta y Suso, que serán los siguientes en pasar por el altar el próximo 3 de julio.

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Pero si hay alguien que ha acaparado todas las miradas esa es Alejandra, que una vez más ha demostrado que en moda no hay nada escrito y ha presumido de su peculiar estilo con un look de inspiración romántica y bohemia protagonizado por una diadema rígida tipo corona con detalle de hojas que le cubría gran parte de la cabeza, y que ha combinado con un vestido largo de tejido vaporoso con un estampado arty en tonos burdeos y rosados, falda evasé y escote palabra de honor, y una sobrecapa con cuello chimenea y manga larga al tono, que ha combinado con un maxi cinturón metálico dorado que potenciaba su barriguita de 7 meses de embarazo.

Ha sido la propia influencer la que ha compartido orgullosa su outfit de invitada en Instagram, con un carrusel de imágenes en el que también ha incluido el regalo personalizado que le han hecho los novios; a ella, el libro 'Obras inmortales de Nietzsche' con una dedicatoria muy especial de Marilia: "A mi compañera de danza y caos. Que estas páginas sean el eco de lo que ya grabaste en tu piel: la valentía de elegir esa vida infinitas veces", mientras que a Carlo le han obsequiado con la obra 'El padrino'.

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