Lunes, 22 de junio de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 22 jun (EFE).-

Beirut.- El Líbano continúa recuperando los cadáveres de los muertos por los ataques israelíes en un momento de tregua entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, mientras los desplazados aún siguen sin poder volver a sus casas en el sur.

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Bogotá.- Colombia entrará en una nueva fase política si se confirman los resultados preliminares de las elecciones presidenciales del domingo en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella habría ganado por un estrecho margen como sucesor del presidente progresista Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

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Londres.- Keir Starmer puede anunciar su dimisión como líder laborista y primer ministro británico o dar a conocer un calendario para su salida del poder ante las presiones de su grupo parlamentario para que deje paso a su rival político, el exalcalde de Mánchester Andy Burnham, quien acaba de entrar como diputado en el Parlamento tras conseguir una rotunda victoria en el escaño inglés de Makerfield.

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Tokio.- Las bolsas asiáticas reaccionan con resultados mixtos y el brent se sitúa por debajo de los 80 dólares en horas de negociación asiática.(Vídeo)(Foto)

Tacloban (Filipinas).- Tres estudiantes murieron y otros cinco resultaron heridos en Filipinas en un tiroteo ocurrido este lunes dentro de una escuela de secundaria en la ciudad de Tacloban, en la isla central de Leyte, según informaron las autoridades.

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Jerusalén.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideón Saar, recibe este lunes en Jerusalén a la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

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Bruselas .- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa este lunes en un diálogo con la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo tras la decisión del emisor de subir por primera vez los tipos de interés desde junio de 2025.

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Ciudad de Panamá.- Sesión de apertura de la Asamblea General de la OEA, que Panamá celebra en paralelo a la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar para defender la soberanía de los países americanos recientemente independizados frente a las potencias extranjeras.

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Ciudad de Panamá.- Al menos cinco jefes de Estado y de Gobierno participan en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá, convocado en 1826 por Simón Bolívar para defender la soberanía de los países americanos recientemente independizados frente a las potencias extranjeras, y que se celebra en paralelo a la Asamblea General de la OEA en el país centroamericano.

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La Habana.- Los matices y las posturas complejas pueblan la obra y el pensamiento de la historiadora cubano-estadounidense Ada Ferrer, especializada en las conflictivas relaciones entre sus dos países. "No quiero intervención militar estadounidense, pero a la vez hay que ver un cambio", asegura en entrevista a EFE.

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Quito.- Estados Unidos y Ecuador firman la carta de implementación del proyecto 'Frontera Segura', para la estrategia de seguridad fronteriza del país andino.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Washington.- Labores de limpieza del estanque reflectante de Washington que se ha vuelto a llenar de algas que han teñido nuevamente de verde el agua, apenas un par de semanas después de completarse la costosa y controvertida remodelación impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Londonderry (Australia).- La Policía Federal de Australia (AFP, en inglés) incautó 2,7 toneladas de cocaína, el mayor decomiso de este tipo de drogas en el país, durante un operativo en el oeste de Sídney en el que dos jóvenes fueron detenidos, según informaron este lunes las autoridades.

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Fez (Marruecos).- Zakia aún recuerda la última conversación con su vecina apenas unas horas antes de que el edificio en el que vivía cayera en un barrio popular en el norte de Fez, en el centro de Marruecos.

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Montevideo.- El Archivo General de la Nación junto con la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y la Universidad de la República firman un convenio marco para colaborar en el diseño e implementación de políticas de tratamiento, preservación y administración de información documental sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1968 y 1985.

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La Paz/Cochabamba.- Atención veterinaria a costos accesibles y servicios gratuitos para perros y gatos callejeros y los que están bajo custodia de organizaciones animalistas son algunos de los servicios que ofrece la primera clínica pública para animales en Bolivia inaugurada recientemente en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país.

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Seúl.- Todas las sucursales de Starbucks en Corea del Sur cerraron este lunes temprano para que sus empleados reciban clases de historia obligatorias, una inédita medida que sigue a una polémica campaña promocional asociada con una masacre histórica de manifestantes prodemocracia.

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Pekín.- China inaugura la cuarta Exposición Internacional de Cadenas de Suministro (CISCE), con 676 empresas e instituciones de 85 países, regiones y organizaciones internacionales, en un foro con el que Pekín intenta presentarse como defensor de una economía mundial abierta frente al proteccionismo de algunos países occidentales.

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Tokio.- Los principales mercados de valores de Asia reaccionaron este lunes con números mixtos a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza, con el Nikkei liderando las subidas y Pekín y mercados del Sudeste Asiático en rojo.

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Roma.- El papa León XIV visita en Roma la sede del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

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París.- Francia vive una ola de calor de larga duración que afecta buena parte del país con temperaturas que este lunes rondan los 40 grados.

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Londres.- Líderes de las comunidades indígenas protestan a las puertas del Parlamento británico por la situación de sus comunidades en el marco de la London Climate Action.

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París.- En el barrio parisino de Le Marais, uno de los más prestigiosos y populares de París, los locales de cosmética surcoreana se suceden hoy de calle en calle. Sus estantes están monopolizados por productos con la etiqueta 'K-Beauty': la "belleza coreana" que promete una piel sin imperfecciones.

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Tinpiple (Nepal).- Agricultores de Nepal han comenzado a sembrar plántulas de arroz ante la llegada de la temporada anual de monzones, que abarca desde junio a septiembre y de cuyas lluvias dependen cerca del 60% de la agricultura nacional.

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Tokio.- Con réplicas a escala real de edificios emblemáticos de la vieja capital japonesa, el recientemente reabierto Museo Edo-Tokio presenta una muestra que hará viajar a los visitantes más de 150 años atrás para revivir la transformación de la urbe y la influencia occidental en el país.

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Roma.- La Galleria Borghese de Roma presenta ""Metamorfosis. Ovidio y las artes"", una gran exposición que recorre el universo del poeta romano Ovidio para explorar la transformación como fuerza creativa e inspiradora de siglos de arte europeo.

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Londres.- La galería Tate Modern de Londres dedica una gran exposición a Frida Kahlo para explorar cómo la pintora mexicana se convirtió en un icono global y una influencia clave en una generación de artistas.

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Chattanooga (EE.UU.).- Entrenamiento de la selección española en Chattanooga, Tennessee.

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Toronto.- Entrenamiento y rueda de prensa de la selección de Panamá en Toronto.

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Dallas (EE.UU.).- Argentina se enfrenta a Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo J.

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Filadelfia (EE.UU.).- Francia se enfrenta a Irak en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo I.

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Nueva York / Nueva Jersey (EE.UU.).- Noruega se enfrenta a Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo I.

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San Francisco (EE.UU.).- Jordania se enfrenta a Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo J.

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cdp/aca/EFE

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