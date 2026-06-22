Dominion abonará un dividendo de 0,05 euros el próximo 9 de julio

La empresa de servicios y proyectos de ingeniería multitecnológica Dominion abonará el próximo 9 de julio un dividendo de 0,05 euros brutos por acción con cargo a reservas voluntarias, según ha indicado en un comunicado remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dominion ha detallado que, una vez aplicada la correspondiente retención fiscal, el importe neto del dividendo será de 0,042 euros por título.

La fecha a partir de la cual las acciones de Dominion cotizarán sin derecho a percibir el dividendo será el próximo 4 de julio, mientras que la fecha en la que se determinarán los accionistas que lo recibirán será el 8 de julio. BBVA actuará como agente de pagos.

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Dominion logró durante el primer trimestre del año, un beneficio neto atribuido de 7 millones de euros, lo que supone un descenso del 23% respecto al mismo periodo de 2025 (9,1 millones) como consecuencia de las desinversiones ejecutadas en 2025 y 2026, mientras que, a perímetro constante, mantuvo un resultado similar al de los tres primeros meses del pasado año (7,1 millones).