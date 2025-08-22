Plataforma digital busca redefinir la vida después de los 50 en Latinoamérica

Millennials, generación X y baby boomers discutiendo diferencias de valores y perspectivas en un entorno social - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de un acelerado envejecimiento poblacional en Latinoamérica, se presenta Soy+, una plataforma digital pionera que integra beneficios, promociones y contenido especializado para personas de 50 años o más. Su objetivo es brindar herramientas y experiencias que fortalezcan la calidad de vida en esta etapa, abarcando áreas como salud, finanzas, desarrollo personal, tecnología y bienestar emocional.

De acuerdo con proyecciones demográficas, para 2030 la población mayor de 60 años en la región aumentará un 59%, y para 2050 casi se duplicará el porcentaje de mayores de 65 años. En México, este grupo ya representa el 32% de los hogares y es un actor clave en el consumo de sectores como salud, entretenimiento y turismo. Este fenómeno impulsa lo que se conoce como la “Silver Economy”, que hoy representa el 34% del PIB mundial y proyecta un crecimiento sostenido en las próximas décadas.

Los fundadores de Soy+ señalan que la iniciativa busca romper estigmas asociados con la edad y promover una visión más activa y plena de la vida después de los 50. “No venimos con etiquetas, sino con una invitación a vivir más y mejor, con sentido, comunidad y posibilidades reales”, comentó Alberto Saracho, cofundador de la plataforma.

Más allá de su propuesta tecnológica, Soy+ pretende convertirse en un espacio de encuentro y colaboración, fomentando redes de apoyo entre sus integrantes. La comunidad está diseñada para facilitar el acceso a información confiable, actividades, descuentos y oportunidades de aprendizaje, con el fin de potenciar el bienestar integral.

El perfil de consumo de este segmento destaca por hábitos responsables y conscientes: priorizan productos frescos, locales y saludables, y su poder adquisitivo impulsa industrias enteras, desde la farmacéutica hasta la financiera y turística. En este sentido, la plataforma se perfila como un socio estratégico para empresas y organizaciones que busquen establecer programas personalizados de beneficios, fidelización y responsabilidad social, adaptados a las necesidades y aspiraciones de este grupo poblacional.

Con esta propuesta, Soy+ se suma a un creciente movimiento por reconocer y valorar el aporte de las generaciones mayores, impulsando un cambio cultural hacia una visión más inclusiva del envejecimiento. En un momento en que la población senior se consolida como protagonista de la economía y la vida social, el reto está en ofrecerles no solo productos y servicios, sino también espacios para seguir aprendiendo, conectando y disfrutando con propósito.