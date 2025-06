La razón por la que George Clooney desea afeitarse la cabeza antes de los Premios Tony 2025

George Clooney afirmó que tiene una gran razón para raparse la cabeza. (Foto AP/Andrew Medechini, archivo)

A pocos días de la entrega de los Premios Tony 2025, George Clooney enfrenta una curiosa pero muy visible preocupación: su cabello.

El actor de 64 años, que se encuentra actualmente en cartelera con su debut en Broadway en la obra Good Night, and Good Luck, confesó que preferiría raparse la cabeza antes que aparecer en la gala con su actual look.

Durante una reciente entrevista en Late Night with Seth Meyers, el famoso bromeó sobre la posibilidad de asistir a la ceremonia calvo.

“Puede que me afeite la cabeza. Puede que parezca Yul Brynner”, comentó entre risas, en referencia al recordado actor que optó por este mismo corte después de su papel en El Rey y yo.

George Clooney afirmó que prefiere raparse la cabeza, antes de aparecer con el cabello teñido. (REUTERS/Brendan McDermid)

El cambio de imagen de George Clooney no fue por gusto personal, sino por exigencias del personaje que interpreta en Good Night, and Good Luck, el legendario periodista Edward R. Murrow.

Para el papel, el actor tiñó su característico cabello gris a un tono castaño oscuro, lo que generó un drástico cambio en su físico. Sin embargo, la transición de regreso a su apariencia habitual no está siendo sencilla.

La estrella de Hollywood explicó que, tras dejar de teñirse hace dos meses, su cabello se encuentra en un estado incómodo de “crecimiento desigual”, a tal punto que durante la entrevista con Seth Meyers cubrió su cabello con una gorra de béisbol.

George Clooney cubrio su cabello durante la entrevista con Seth Meyers. (YouTube/Late Night with Seth Meyers)

“Es terrible. Todavía está oscuro arriba, pero ya es gris en las puntas. Es ese lindo efecto de raíces grises en crecimiento... Se ve como si estuviera atravesando una horrible crisis de la mediana edad. Y bueno, tengo 64 años… lo de ‘mediana edad’ es un poco generoso”, bromeó.

Su esposa, Amal Clooney, también ha dado su opinión, aunque con humor. “Estará feliz cuando se vaya”, dijo George, haciendo alusión a su actual peinado.

De hecho, en entrevistas anteriores, el protagonista de La gran estafa ya había revelado que ni Amal ni sus hijos gemelos, Alexander y Ella, de 7 años, eran particularmente fans del nuevo color de su cabello.

George Clooney afirmó que a su esposa Amal Clooney no le agradó cuando cambió su color de cabello. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

“A mi esposa no le va a gustar porque no hay nada que te haga ver más viejo que cuando un hombre mayor se tiñe el cabello. Mis hijos simplemente no van a parar de reírse de mí”, comentó al New York Times en febrero.

Más allá del cabello, lo cierto es que el esfuerzo ha dado frutos, pues George Clooney está nominado a Mejor Actor en una Obra en los Premios Tony 2025 por su interpretación de Edward R. Murrow.

Good Night, and Good Luck, adaptación teatral de la exitosa película homónima dirigida por el propio Clooney en 2005, también ha sido reconocida en varias categorías técnicas, incluyendo diseño de sonido, escenografía, vestuario e iluminación.

La obra "Good Night, and Good Luck" compite por cinco Premios Tony este 2025. (Instagram/Good Night, and Good Luck)

Con la ceremonia de los Premios Tony programada para este domingo 8 de junio, en el Radio City Music Hall de Nueva York, y conducida por Cynthia Erivo, la gran incógnita no solo es si el actor se llevará el galardón, sino también si lo hará con su melena canosa de vuelta o con la cabeza completamente rapada.