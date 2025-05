Entre el duelo y la justicia: el relato de una mujer hindú que ilumina las raíces del conflicto entre India y Pakistán

Stéphane Babonneau, el abogado que acompañó a Gisèle Pelicot a los confines del infierno: “Por momentos costaba respirar” Estuvo con ella durante los cuatro meses del juicio más estremecedor de la historia judicial francesa. En una conversación, el penalista reconstruye el vínculo con su clienta, la exposición pública que no buscaron, y el proceso que lo obligó a revisar su propia forma de entender la ley

Las confesiones póstumas de Mujica: diferencias con Tabaré Vázquez, el elegido para 2029 y la autocrítica a su gobierno La reedición del best seller “Una oveja negra al poder” relata declaraciones inéditas del ex presidente uruguayo, fallecido la semana pasada. Quedó conforme con el legado que dejó, pero se fue con un sabor amargo por no haber resuelto “injusticias” en su presidencia