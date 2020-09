Alexis Sánchez reveló detalles de su calvario en el Manchester United: “Me quise ir después del primer entrenamiento”

Alexis Sánchez habló sobre su paso por el Manchester United

A principios de agosto se confirmó que el Inter de Milán fichaba de forma definitiva y gratuita al chileno Alexis Sánchez, quien estaba jugando como cedido desde el Manchester United en el club italiano. Su ciclo en Los Diablos Rojos no había sido para nada bueno y eligió desvincularse para firmar un contrato de tres años con el equipo de Antonio Conte. Un mes después, el atacante chileno ha roto el silencio para contar al detalle todo su calvario.

Alexis, de 31 años, habló desde su cuenta de Instagram para relatar por primera vez cómo fue su tortuosa estadía en Old Trafford, donde jugó solamente 45 partidos y anotó cinco goles en dos temporadas.

“Yo tenía un acuerdo con el Manchester City y por cosas del fútbol no se dieron. Me salió la oportunidad de ir al United y me parecía tentador. Era algo lindo para mí, porque cuando chico me gustaba mucho ese club. Pero terminé firmando sin informarme mucho sobre lo que pasaba en el interno”, comenzó diciendo el Niño Maravilla, quien llegaba como figura del Arsenal FC, donde había ganado dos veces la FA Cup.

Según el jugador chileno, se dio cuenta que las cosas no saldrían bien desde un primer momento: “A veces hay cosas que no te das cuenta hasta llegar. El primer entrenamiento que tuve me di cuenta de muchas cosas. Llegué a mi casa y le dije a mi representante: ¿no se puede rescindir el contrato para volver al Arsenal?. Se ponen a reír y les dije que algo no me cuadraba. Ya se había firmado.”

Alexis Sánchez solo jugó 45 partidos y marcó cinco goles en dos temporadas en el Manchester United (Grosby)

A continuación, Alexis hizo hincapié en que en el vestuario –que estaba bajo las órdenes de José Mourinho– no había unidad y eso lo perjudicó en su rendimiento, que fue muy criticado por la prensa y por ex jugadores del Manchester United.

“Pasaron los meses y seguía sintiendo la misma sensación. No éramos unidos como equipo en ese momento. Los periodistas también hablaban sin saber y dolía. También hablaban ex jugadores y no tenían idea de lo que pasaba adentro del club. Y me perjudicaban a mí. Un jugador también depende del ambiente interno, que seamos una familia. No éramos así, y se reflejaba en la cancha. Como había que culpar a alguien, me culpaban a mí. Yo hago autocrítica y debía haber jugado de mejor forma. Y tuve lesiones por no estar feliz. Pero la culpa me la llevaba siempre yo, aunque jugara pocos minutos”, confesó.

(Grosby)

Posteriormente, el jugador oriundo de Tocopilla relató uno de sus momentos más difíciles en el club inglés: “En un partido con el West Ham no me vestí. Nunca me había pasado eso como jugador. Me molestó y dije que no podía ser posible. Pasar de ser uno de los mejores de la Premier League, a no vestirte en cinco meses. Llegué a mi casa y estuve muy triste. Al día siguiente entrené a doble turno, porque amo lo que hago”

Y por último, Alexis Sánchez, quien es máximo goleador histórico de Chile y fue campeón de América dos veces con La Roja, aclaró que la llegada de Ole Gunnar Solskjaer lo ayudó a salir del equipo.

“Después llegó el próximo entrenador, el actual, y decidí hablar con él. Le dije que yo necesitaba tomar aire, y que me diera la oportunidad de irme al Inter. Me dijo que sí, que no había ningún problema (..) Solamente tengo palabras de agradecimiento al Manchester United por darme la oportunidad de defender la camiseta. Me molestó que no se dieran las cosas como yo quería. Si el ambiente hubiese sido más positivo, hubiese resultado de otra forma. Lo cuento todo ahora porque ya pasó un periodo de aprendizaje como jugador y persona. Me habría gustado ganar todo”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Chiquito Romero, a un paso de dejar el Manchester United para sumarse a otro histórico equipo de Inglaterra

La transformación de Alexis Sánchez en el Inter tras la pandemia y el cruce con un compañero que marca su nueva cara

Manchester United se anticipó al Barça y fichó a Donny van de Beek: quién es el “Plan B” de Koeman