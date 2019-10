Lowenstein, director de Autoluminescent, sobre el guitarrista Rowland S. Howard, realizó 16 de los clips de INXS desde que se hizo amigo de Hutchence en Niza, Francia, en 1984: “Never Tear Us Apart”, “Listen Like Thieves”, “Suicide Blonde” y “New Sensation” son algunos de ellos. Por su relación con Hutchence (que también actuó en un largometraje de Lowenstein, Dogs in Space) accedió a, literalmente, archivos enteros de material sobre este ícono de los tardíos ’80s y los ’90s, que además tenía la costumbre de registrar mucho de su propia vida cotidiana en videos.