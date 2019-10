Rebeca Muñoz, una maestra de 34 años de edad, vio pasar con escepticismo la caminata de Zambrano y algunos pocos hacia un templo. "No voy para esas cosas, no tenemos agua, estamos en otro apagón y pretenden que uno vaya a caminar. Ya no creo en estos políticos, todos son iguales, mentirosos que usan al pueblo y nosotros lo que necesitamos son soluciones".