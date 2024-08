El dolor del distanciamiento entre padres e hijos y cómo afrontarlo

Las terapias y las redes sociales influyen en la percepción de traumas y comportamientos tóxicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una de mis pacientes piensa en su hija, recuerda haber pasado cinco semanas con ella en la unidad de cuidados intensivos neonatales después de su nacimiento, rezando para que sobreviviera. Recuerda lo divertido que fue visitar universidades y luego ayudarla a instalarse en su dormitorio. Recuerda que viajaron juntas a Europa hace dos años y se reían de sus intentos fallidos de pedir direcciones en francés.

Relata estos recuerdos con lágrimas mientras describe lo sorprendida que estaba cuando su hija le dijo que ya no quería tenerla en su vida.

Su hija, que ahora tiene 25 años, le dijo que en terapia aprendió que su madre fue “emocionalmente abusiva” cuando era joven, y que estar cerca de ella era perjudicial para su salud mental. “Estoy tan confundida”, me dijo mi paciente, buscando una caja de pañuelos. “Siempre fuimos tan unidas. Lo di todo por esa niña”.

Las descripciones de abuso o negligencia son comunes en la decisión de los hijos adultos de cortar contacto con un padre. Al igual que mi paciente, muchos padres están desconcertados y heridos por esta percepción.

En el centro de esta confusión parental hay una brecha generacional sobre lo que constituye un daño psicológico.

Esta disparidad existe en parte porque el umbral de lo que se etiqueta como abusivo, traumatizante, dañino o negligente se ha reducido y ampliado en las últimas tres décadas. Desde esta perspectiva, los hijos adultos ven la infancia y la crianza con un ojo mucho más analítico y crítico que las generaciones anteriores.

Su evaluación del padre y del pasado se apoya en innumerables fuentes en línea que ofrecen información o desinformación sobre quién es tóxico, narcisista, límite y por qué tal vez sería mejor darle la patada a esa persona fuera de tu vida. Las generaciones más jóvenes también son más propensas a estar en terapia que sus padres, lo que aumenta la confianza y la autoridad en sus opiniones.

Los hijos son más propensos a cortar los lazos

Si bien a veces los padres inician los distanciamientos, los estudios muestran que más a menudo son sus hijos quienes terminan la relación. Para los padres, no hay ventajas en un distanciamiento: Todo es vergüenza, pérdida, arrepentimiento y miedo. Desde la perspectiva del hijo adulto, el distanciamiento ofrece una oportunidad para demostrar mayor autoridad y autonomía en la relación con el padre, establecer límites sobre comportamientos dañinos, expresar aspectos de su individualidad como la identidad de género o la sexualidad, o imponer límites más fuertes.

Las conversaciones pueden salir mal con orientaciones tan diferentes.

A menudo veo a los padres luchando por navegar lo que experimentan como un cambio radical en las hoy en día disminuidas expectativas de obligaciones familiares. Los hijos adultos de hoy tienen mucho más poder para establecer los términos de la relación que los de generaciones anteriores cuando “Honra a tu padre y a tu madre” y “Respeta a tus mayores” eran las luces guía. Dada esta disposición relativamente nueva, nada obliga a un hijo adulto a tener una relación con el padre más allá de su deseo de estar en contacto.

Esto significa que los padres deben ser más psicológicos y activos en mantener su conexión con sus hijos adultos si el objetivo es una relación cercana.

Hacer las paces

Como psicóloga en ejercicio que también investiga el distanciamiento, he descubierto que uno de los predictores más importantes de reconciliación es la capacidad del padre para hacer las paces con su hijo adulto. A menudo los padres están confundidos por esta recomendación, creyendo que hacer las paces es lo mismo que apoyar completamente la perspectiva del hijo. Aunque a veces eso es necesario, más a menudo las paces deben verse como un punto de partida; un reconocimiento franco de que hay algo profundamente mal en la relación con el padre que necesita ser abordado.

Algunos de los padres distanciados en mi práctica están bloqueados de acceder a su hijo por celular o redes sociales. Muchos están desconcertados y asustados, sin saber dónde viven sus hijos o nietos, excluidos, tal vez para siempre, de los rituales familiares que dieron a sus vidas propósito y significado.

Sin embargo, si tienen la capacidad de contactar a su hijo, les animo a escribir una carta diciendo, “Sé que no habrías cortado el contacto a menos que sintieras que era lo más saludable para ti”. Lo digo porque es cierto desde la perspectiva del hijo adulto, incluso si no desde la del padre, y porque comunica el deseo del padre de entender y sanar la distancia.

Como algunos padres en mi práctica, a mi paciente no le gustó esa recomendación: “No voy a pedir perdón cuando no hice nada malo”, me dijo. “Hubiera matado por una infancia como la de ella y ahora se supone que debo disculparme para recuperarla. No tengo ni idea de lo que está hablando”.

Hacer preguntas

Si no sabes, deberías preguntar.

Di: “Está claro que tengo puntos ciegos como padre, no me di cuenta de que me experimentabas como abusivo (o manipulador, cruzando límites, narcisista) pero me alegra que me lo digas”. Pregunta si otros recuerdos o experiencias llevaron a tu hijo a esa conclusión. Pregunta eso, no para defenderte o explicar lo sucedido, sino para mostrar empatía y profundizar tu comprensión de tu hijo.

Pero entiendo la reticencia de mi paciente. Aunque la mayoría de la gente asume que un hijo adulto no cortaría el contacto a menos que el padre hubiera hecho algo terrible, ese no es siempre el caso. A veces la ruptura se origina más en el hijo. Por ejemplo, si el hijo sufre de adicciones o enfermedades mentales; o ha sido alienado de uno de sus padres por el otro después de un divorcio; o está casado con una persona problemática que le pide a tu hijo elegir entre su padre o cónyuge; o está bajo la influencia de un terapeuta no capacitado o un influenciador de redes sociales que asume que toda infelicidad adulta tiene a un padre traumatizante en su origen.

Lamentablemente, hay muchos caminos hacia el distanciamiento, y en la cultura tribal y fracturada de hoy no hace falta mucho para desencadenar uno.

Sin embargo, incluso si la causa del distanciamiento recae más en el hijo que en el padre, las paces aún son necesarias por parte del padre para comenzar una conversación de reparación. No tienes que estar de acuerdo con tu hijo para hacer las paces. Se trata de humildad, no de humillación. Aunque no presumo que la perspectiva de un hijo sobre su padre sea precisa, tampoco asumo que la perspectiva de un padre sobre su hijo lo sea. Todos tenemos nuestros puntos ciegos.

No todos los hijos responden o responden bien a una carta de paz. Afortunadamente, la hija de mi paciente lo hizo, agradeciendo su apertura y accediendo a ir a terapia con ella para trabajar en su relación. Mi paciente teme que pueda volver a ocurrir. Tal vez ocurra. Lo más que ella o cualquier padre puede hacer es usar el distanciamiento o la reconciliación como una oportunidad para comprender mejor a su hijo y las maneras que los llevaron a alejarse.

La antropóloga cultural Mary Catherine Bateson escribió que el matrimonio exige un ritmo continuo de adaptación entre dos individuos en evolución. Lo mismo puede decirse de la relación entre padres e hijos.

Los hijos pueden cambiar drásticamente a lo largo de sus vidas, pero también lo pueden hacer los padres. Inevitablemente habrá aspectos que el otro encuentre desafiantes o difíciles. En la familia, nuestra tarea es asegurar que el amor y el apoyo sigan siendo los principios rectores; encontrar formas de comunicarse que fomenten la cercanía y reduzcan el dolor; y esperar paciencia - de ellos y nuestra - mientras navegamos estos nuevos e inexplorados territorios de las relaciones entre padres e hijos adultos.

