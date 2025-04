Las ratas están en el “cielo” mientras una huelga entierra a una ciudad del Reino Unido bajo 19.000 toneladas de basura

Las ratas se incrementan por la crisis de residuos en Birmingham, según expertos en control de plagas. (REUTERS/Jaimi Joy)

Las ratas se están volviendo más grandes y más descaradas en una ciudad británica donde una huelga de limpieza ha dejado toneladas de basura acumulada en las calles, según los residentes, quienes están preocupados por los riesgos para la salud pública.

El Ayuntamiento de Birmingham está enfrascado en una disputa con un sindicato que representa a los trabajadores de limpieza sobre cuestiones que incluyen los salarios y las condiciones laborales, y los trabajadores han bloqueado los camiones de basura para impedir que salgan del depósito desde que comenzó la huelga el 11 de marzo.

El ayuntamiento, que normalmente realiza 500.000 recolecciones de basura a la semana, ahora opera “muy por debajo” de las 360.000 que deberían ser posibles bajo las medidas de contingencia. Esto ha llevado a que casi 19.000 toneladas de basura se acumulen en la ciudad, y la acumulación crece a un ritmo de casi 1.000 toneladas por día, estimó el ayuntamiento en un comunicado emitido el lunes.

Declaró un “incidente mayor”, permitiendo que la ciudad enviara 35 vehículos y equipos, además de recibir apoyo del gobierno y de autoridades vecinas.

Esta medida no podría llegar lo suficientemente rápido para algunos residentes y trabajadores que temen riesgos para la salud a medida que el clima se vuelve más cálido.

Norman Yousaf, director de la empresa de eliminación de desechos Monster Clearance, describió la ciudad como “el cielo de las ratas”, y añadió que no es “raro” que su equipo se cruce con roedores mientras recoge basura a mano. Ahora su personal se asegura de usar equipos de protección, incluidos botas con punteras de acero, y trabajan en equipos de dos por si alguien es mordido.

Natalie Ford, de 40 años, gerente de oficina y de marketing de la empresa de control de plagas Hullternative, dijo que las ratas se han vuelto más grandes y audaces debido a la abundante oferta de comida, lo que también dificulta tratar las infestaciones. “Hemos notado que los roedores se están volviendo más descarados a la hora de salir”, dijo, añadiendo que los venenos son menos efectivos debido a la disponibilidad de fuentes alternativas de alimento.

Ford mencionó que la empresa ha visto un aumento del 75 por ciento en las llamadas desde que comenzó la huelga hace más de tres semanas. Sus clientes típicos incluyen empresas de gestión de propiedades, restaurantes, hogares y escuelas residenciales. Aunque la empresa usa cebos no venenosos siempre que es posible, “tenemos que usar cebos más fuertes… solo para intentar abordar el problema”, dijo. “Normalmente, podemos controlar una infestación común en tres o cuatro semanas, pero algo como esto llevará tiempo”.

El conflicto se centra en los roles de 150 oficiales de reciclaje y recolección de desechos que el Ayuntamiento de Birmingham planea eliminar. El organismo señaló que a los afectados se les ha ofrecido empleo alternativo con el mismo salario, capacitación o paquetes de indemnización. Sin embargo, el sindicato Unite ha acusado al ayuntamiento de intentar implementar medidas de ahorro que podrían extenderse a otros trabajadores.

“Esto realmente se trata de acabar con cualquier oposición futura a sus planes de desatar la austeridad 2.0 en Birmingham”, dijo la secretaria general de Unite, Sharon Graham, en un comunicado.

Las negociaciones entre el ayuntamiento y el sindicato continúan, y ambos grupos han expresado su disposición para seguir trabajando hacia una solución que ponga fin a la huelga.

Los residentes han expresado frustración hacia el ayuntamiento por no realizar las recolecciones, que se financian a través de los impuestos locales. La página de Facebook del Ayuntamiento de Birmingham ha sido inundada de quejas, mientras que otros han hablado con los medios locales sobre ratas que mastican el cableado de sus automóviles. Tanto legisladores del Partido Laborista como del Partido Conservador han manifestado preocupaciones sobre las ratas en el Parlamento, y un legislador comentó que un residente le escribió sobre “un vecino que fue mordido” por una rata. Otro describió “ratas del tamaño de gatos” en la ciudad.

El líder del Ayuntamiento, John Cotton, dijo en un comunicado el lunes que es “lamentable” tener que declarar un incidente mayor, pero que “no podemos tolerar una situación que está causando daño y angustia a las comunidades de Birmingham”.

Basmin Khan, de 46 años, comentó que la basura en su calle no se ha recogido en seis semanas, obligando a los niños a rodearla camino a la escuela.

Khan señaló que personas de otras zonas están llegando a tirar basura encima de los montones existentes, y los desechos se están acumulando de manera diferente en varias áreas de Birmingham.

“Si vas al centro de Birmingham, no notarías que hay un problema. Se ve muy bien, muy limpio, y eso también ocurre en las zonas suburbanas”, dijo. “Si vienes a las áreas más céntricas, no es una vista agradable… Y realmente le da a la gente que intenta mantener limpia el área una reputación muy mala, como si no nos preocupáramos por la zona y como si la comunidad hubiera causado el problema, y en realidad no es el caso en absoluto”.

