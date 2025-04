Limpieza, cocina y Shakespeare: así vive “La Toretto” de La Plata en la cárcel a casi un año de su detención 

Felicitas Alvite el día de su arresto

Felicitas Alvite deambula por el pabellón que hace un año se transformó en su casa con un dejo de ansiedad. Sabe que va a salir pronto de la cárcel, pero no cuándo. Llama a su abogado una y otra vez en busca de respuestas, que por ahora no llegan. La joven platense de 20 años está por cumplir un año detenida luego de haber sido acusada por atropellar y matar al motociclista Walter Armand el 12 de abril último mientras corría una picada con un auto ajeno.

En diciembre pasado, la justicia la benefició con una prisión domiciliaria que, cuatro meses después, sigue sin hacerse efectiva. Mientras tanto, pasa su tiempo limpiando el pabellón, cocinándole a sus compañeras de cárcel y leyendo clásicos de la literatura universal.

Alvite, perteneciente a una familia de clase media de La Plata, atropelló y mató a Armand, de 36 años, sobre la avenida 13, entre 531 y 532.

El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales, por lo que se comprobó que la conductora viajaba, según sospecha la justicia, corriendo una picada. Lo que sí quedo comprobado es que pasó varios semáforos en rojo.

Accidente en La Plata: cruzó el semáforo en rojo y mató a un joven motociclista

El caso cobró relevancia mediática por las crudas imágenes que se viralizaron en las redes sociales y por el contenido que la joven compartía en su cuenta de TikTok, en donde contaba con más de 40 mil seguidores.

Incluso, se ganó el apodo de “La Toretto”, en referencia al personaje de la saga de Rápido y Furioso, debido a un video que Alvite había publicado sobre su aparente pasión por las carreras y la velocidad. “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la ‘Toretto”, alardeaba.

Felicitas Alvite, está detenida en la alcaidía de Melchor Romero. Es la misma cárcel en la que están presos los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa. Según pudo saber Infobae, a casi un año de su detención, está integrada por completo en el mini pabellón en el que se encuentra alojada, donde comparte con unas 15 mujeres.

Se conoció otro video de la influencer que atropelló y mató a un motociclista en La Plata

Alvite pasa gran parte de su tiempo trabajando. Según cuentan de su entorno, dentro de la cárcel consiguió un empleo, aunque no quisieron especificar cuál. El resto del tiempo aprovecha para limpiar su celda y los espacios comunes. “También disfruta cocinar para sus compañeras”, explican desde el Servicio Penitenciario Bonaerense.

A la hora de la lectura, durante este tiempo, Alvite le pidió a su familia que le lleve distintos libros clásicos de la literatura universal. También le gusta leer obras de su dramaturgo favorito: Williams Shakespeare

A Alvite también, por momentos, le gana la ansiedad dentro de la cárcel. Es que la joven platense sabe que está próxima a irse a su casa, con una prisión domiciliaria. Desde su detención, su abogado defensor, Flavio Gliemmo, se dedicó a pedir insistentemente una morigeración de la pena. Muchos de esos pedidos, fueron infructuosos hasta que la justicia le hizo un guiño.

El auto que manejaba Felicitas Alvite

En diciembre del año pasado, la Cámara de Casación de Buenos Aires decidió revocar la decisión de la Cámara de Apelaciones y concederle la prisión domiciliaria. Sin embargo, ese fallo no ordenaba que la medida se aplique de manera automática, sino que indicaba que Apelaciones debía dictar una nueva resolución.

El 20 de enero de este año, la Cámara de Apelaciones le concedió la domiciliaria, aunque el abogado de la familia Armando, Fernando Burlando, decidió apelar la morigeración de las condiciones de detención de la imputada. Por lo tanto, ahora tiene que definir nuevamente Casacion.

“En concreto, le van a dar la domiciliaria. Porque Casación tiene que volver a dictar un fallo sobre lo que ya dictaminó. No se va a contradecir. El tema es cuánto tardan en dársela. No hay plazos. Ya va a cumplir cuatro meses desde que le dieron la domiciliaria, pero no se hace efectiva”, explica un allegado de Alvite con conocimientos de la causa.

Por el momento, lo que le queda a Felicitas Alvite es esperar a que Casación se decida a hacer efectiva la domiciliara. Luego de eso afrontará el juicio oral, donde se enfrenta a una acusación de homicidio con dolo eventual, con una pena máxima de 25 años de prisión.