Compra estos electrónicos ahora antes de que entren en vigor los aranceles

No compre cosas que no necesita. Pero si está pensando en adquirir un nuevo iPhone, computadora portátil o bicicleta eléctrica, considérelo ahora o pronto, antes de que los recientemente anunciados aranceles del presidente Donald Trump comiencen a elevar potencialmente los precios de venta.

Hay mucho que no sabemos sobre cómo responderán empresas como Apple, Samsung y Nintendo a los aranceles sobre sus productos, casi todos los cuales se fabrican fuera de Estados Unidos y ahora están siendo afectados por aranceles significativamente más altos.

Lo más probable es que perciba al menos parte del costo de los aranceles en los electrónicos que compre dentro de unos meses, si no antes. A continuación se presenta una lista de productos electrónicos cuyos precios podrían aumentar más en los próximos meses, suponiendo que los aranceles de Estados Unidos no cambien respecto a lo anunciado por la Casa Blanca el miércoles.

Apple iPhone y otros smartphones

Casi todos los iPhones que compramos en Estados Unidos se importan de China. Hasta que la administración Trump asumió el cargo en enero, no había aranceles sobre teléfonos, laptops y tabletas fabricados en China, en gran medida gracias a las tácticas de negociación de Apple durante la primera administración de Trump.

Ahora ya no. Sus iPhones y otros productos fabricados en China, la mayoría de los iPads y algunas Macs, pronto tendrán un arancel del 54% aplicado, a menos que Apple logre negociar un arreglo diferente.

Un cliente revisa opciones de smartphones en una tienda. (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

Según las estimaciones de economistas y expertos de la industria, esto tiene el potencial de aumentar el precio de un iPhone de UDS $1,000 en $250 o más.

Un arancel, que es un impuesto sobre productos importados, no se calcula sobre el precio minorista de USD $1,000 para los iPhones. El arancel se basa en el valor importado de los productos, que normalmente no se hace público. Economistas han mencionado que el valor de importación es aproximadamente la mitad del precio de venta del iPhone.

No sabemos realmente cuánto del arancel podría reflejarse en los iPhones que compre. Para pagar nuevos aranceles, Apple podría reducir su margen de beneficio, obligar a sus fábricas y proveedores chinos a reducir precios para compensar los aranceles, aumentar los precios de los productos de Apple o una combinación de estas tres opciones.

Un representante de Apple no respondió a una solicitud de comentarios.

Samsung fabrica una cantidad mucho menor de sus smartphones en China, pero tiene importantes operaciones de manufactura en Vietnam, que según la Casa Blanca, tendría un nuevo arancel del 46% aplicado a productos importados.

Un representante de Samsung declinó hacer comentarios.

Laptops

Consumidores en una tienda de electrónica, debatiendo compras ante la expectativa de costos más altos. (REUTERS/Ann Wang)

Aproximadamente el 79% de las laptops importadas a Estados Unidos provienen de China, según la Asociación de Tecnología de Consumo, CTA por sus siglas en inglés, un grupo comercial cuyos miembros incluyen a Apple, Lenovo y Samsung. Estos dispositivos tendrán una tasa de arancel del 54% bajo la propuesta de la Casa Blanca.

Si los fabricantes de electrónica suben sus precios debido a los aranceles, tal vez no ocurra de inmediato. Ed Brzytwa, vicepresidente de comercio internacional para la CTA, dijo que algunos fabricantes de electrónica se apresuraron a importar productos a Estados Unidos el año pasado para tener existencias en el país antes de que Trump asumiera el cargo.

Pero esas existencias probablemente se agotarán en unos meses, dijo, y los aranceles se aplicarán a los productos electrónicos recién fabricados que ingresen a Estados Unidos. “Eventualmente, las empresas tendrán que introducir nuevos productos en el mercado”, comentó Brzytwa.

En enero, un análisis encargado por la CTA estimó que los precios de las laptops en Estados Unidos podrían aumentar en unos USD $357 sobre el precio minorista promedio de USD $793. Ese cálculo se basó en una tasa más alta de aranceles chinos que la anunciada esta semana por la Casa Blanca.

Consolas de videojuegos

Nintendo, con su reciente lanzamiento, se encuentra en el centro de la atención por las posibles implicaciones tarifarias. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

También se fabrican principalmente en China y algunas en Vietnam.

El análisis de enero de la CTA estimó que los precios en Estados Unidos para las consolas de videojuegos de todos los países podrían aumentar en aproximadamente un 40% como resultado de los aranceles. La estimación asumía que los estadounidenses responderían comprando muchas menos consolas.

Eso no sería una buena noticia para empresas como Nintendo, que recientemente presentó su esperada consola de juegos Switch 2 esta semana. Se pondrá a la venta en junio.

El Financial Times reportó que Nintendo ya ha enviado algunos dispositivos Switch 2 a Estados Unidos desde fábricas en Vietnam.

Bicicletas eléctricas

Muchas de las bicicletas eléctricas que se venden en Estados Unidos se fabrican en Asia, especialmente, en China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matt Moore, encargado de políticas para el grupo comercial de la industria de bicicletas People for Bikes, dijo que los precios de las bicicletas y bicicletas eléctricas “probablemente aumentarán drásticamente dentro de uno o dos meses”.

Moore mencionó que muchas bicicletas y bicicletas eléctricas vendidas en Estados Unidos se fabrican en China, Taiwán, Vietnam o Camboya. Los aranceles sobre bicicletas eléctricas fabricadas en China ya eran significativos, pero los aranceles recién anunciados los elevan al 79%, afirmó. Esas bicicletas eléctricas no debían impuestos de importación antes del año pasado.

Moore también indicó que las empresas podrían no tener otra opción que aumentar los precios debido a los mayores aranceles. Los márgenes de ganancia en las bicicletas son reducidos, lo que deja menos margen de maniobra para que los fabricantes o las tiendas minoristas absorban nuevos costos.

“Una gran parte de estos aranceles adicionales muy altos será trasladada a los consumidores”, dijo Moore.

Información sobre la autora:

Shira Ovide escribe “The Tech Friend” de The Washington Post, un boletín sobre cómo convertir la tecnología en una fuerza positiva. Ha sido periodista de tecnología durante más de una década y anteriormente escribió un boletín tecnológico en The New York Times.