“El Acólito” plantea una pregunta apremiante: ¿Cuál es el orden correcto de Star Wars ahora?

El Acólito tiene lugar antes de cualquier otra historia de acción real de Star Wars. (Disney +)

El orden correcto de visionado de la franquicia Star Wars ha sido motivo de controversia entre los fans (y los padres primerizos) durante décadas.

¿Se ve todo en orden de estreno, empezando por las originales, luego las precuelas y después las secuelas? ¿O por orden cronológico, empezando por la caída de Anakin Skywalker, pasando por la esperanzadora derrota del Imperio por Luke Skywalker, hasta llegar a la trilogía más reciente? ¿O tal vez un orden más exótico, como el “orden flashback” que intercala las partes uno, dos y tres entre las partes cinco y seis?

Sea como sea, está a punto de complicarse un poco más gracias a “El Acólito”, una nueva serie de televisión de Star Wars que se estrena el martes 4 de junio en Disney Plus. ¿El gancho? Tiene lugar antes de cualquier cosa que hayamos visto en la historia de acción real de Star Wars. Star Wars: La amenaza fantasma, de 1999, ya no es el principio de la historia. Lo es “El Acólito”.

La serie de ocho episodios se centra en la búsqueda de una asesina que se arrastra por una galaxia muy, muy lejana con la intención de asesinar a un grupo específico de Jedi. Para empeorar las cosas, esta asesina podría tener vínculos con los Sith, los entusiastas del lado oscuro que supuestamente llevan muertos un milenio.

La serie está repleta de los tropos habituales de La Guerra de las Galaxias: batallas con sables láser, peleas en bares, cuestiones filosóficas sobre la Fuerza e incluso unos gemelos sensibles a la Fuerza. Pero también baraja lo que sabemos que es Star Wars.

La serie de ocho episodios narra la búsqueda de una asesina con vínculos con los Sith. (Disney+)

Dado que “El Acólito” tiene lugar décadas antes de “La Amenaza Fantasma”, aleja aún más la franquicia de Star Wars de ser en gran medida una historia familiar sobre los Skywalker y su papel predestinado en la salvación de la galaxia. Junto con las otras nuevas entregas del mito de Star Wars (“Rogue One”, “Andor”, “The Mandalorian” y muchas más), “The Acolyte” profundiza en una saga que contiene una galaxia llena de héroes y villanos.

Por otra parte, Star Wars siempre ha estado en proceso de reescribirse a sí misma.

Desde que George Lucas puso la pluma sobre el papel, la cronología siempre ha sido un poco confusa. Las películas originales, estrenadas en los años 70 y 80, son los episodios cuatro, cinco y seis de una saga de nueve episodios. Las precuelas de finales de los 90 y principios de los 2000 eran las partes uno, dos y tres.

Disney adquirió la franquicia en 2012, y sus nuevos programas de animación, proyectos derivados, cómics, novelas y películas han trabajado para reorganizar la línea temporal. Se vuelve confuso más rápido de lo que puedes decir “midiclorianos”. Esto es lo que podemos esperar de “El acólito” y un resumen de los cambios que introduce en una historia que no deja de expandirse en todas direcciones.

¿De qué trata “El Acólito”?

“Antes del Imperio. Antes de la Amenaza. Había un acólito”.

Ese es el eslogan de la nueva serie de Disney Plus, que presenta a los Jedi en la cima de sus poderes. La serie se centra en una antigua Jedi llamada Osha, que ha sido acusada de matar a un montón de Jedi. (La serie se centra en la investigación de las muertes por parte de la orden).

El Acólito se ubica décadas antes de La amenaza fantasma. (Disney+)

Puedes apostar a que tiene algo que ver con los Sith, la malvada cohorte a la que pertenecen Darth Vader, el Emperador Palpatine y otros malos de Star Wars. El asesino sirve a un “maestro” no identificado y (al más puro estilo Star Wars) enmascarado que parece abrazar el lado oscuro y lleva un sable láser rojo. Eso es todo lo que sabemos.

En general, la serie intenta mostrar cómo eran los Jedi en sus mejores tiempos y cómo se enfrentaban a las amenazas antes de que apareciera Anakin Skywalker.

¿Cuándo tiene lugar “El Acólito”?

“El Acólito” sucede aproximadamente 100 años antes de que comience la trilogía de precuelas. Es la época de la “Alta República”, cuando la galaxia de Star Wars era relativamente tranquila. Aquí no hay Estrellas de la Muerte.

“Estamos viendo un período de tiempo en el que hay paz en toda la galaxia”, dijo la showrunner Leslye Headland a Entertainment Weekly en julio de 2023. “Fue muy desafiante e interesante hacer una Star Wars sin guerra en ella”.

¿Qué relación tiene “El Acólito” con las películas de Star Wars?

No lo sabemos. Aún no lo sabemos.

Headland dijo a Den of Geek que la historia de Star Wars juega un papel importante en la serie. Mencionó que algunos Sith que han aparecido en videojuegos y libros influyeron en los villanos de la serie.

“Realmente jugué con utilizar a Darth Bane o mencionar a Bane. No lo hacemos en la primera temporada”, dijo, refiriéndose a un personaje legado de Star Wars conocido por los fans como el creador de la “regla de los dos” maestro-aprendiz.

Los Jedi enfrentan amenazas durante su época de mayor poder. (Disney+)

Hay una escena en “La amenaza fantasma” que inspiró parte del espectáculo, según Headland. En esa película, cuando Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) informa al consejo Jedi de un ataque Sith, el sabio maestro Ki-Adi-Mundi responde: “Los Sith llevan extinguidos un milenio”. Mace Windu estuvo de acuerdo y añadió: “No creo que los Sith hayan podido regresar sin que lo supiéramos”.

Headland dijo a Den of Geek que ese momento específico implicaba que había algún conocimiento e historia reciente con los Sith, una idea que se está explorando en “El Acólito”.

¿Hay algún cómic o libro que leer primero?

Sí, si quieres ser un superfan. Cuando Disney compró la franquicia, eliminó las historias del “universo expandido” de Star Wars (novelas, cómics) del canon oficial. Pero desde entonces ha completado la época de la Alta República con novelas, cómics, manga, audiolibros y proyectos de animación.

“El Acólito” es la primera vez que una serie de acción real explorará los personajes y conceptos de ese periodo de tiempo. De hecho, una Jedi llamada Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson), que aparece por primera vez en la novela de la Alta República de 2021 “La luz de los Jedi”, aparece en los cuatro primeros episodios de “El acólito”. Y Kelnacca, un Jedi wookiee, tendrá su propio cómic Marvel este otoño.

Un poco de familiaridad general con esa época ofrecerá a los incondicionales un contexto adicional. Es una época mayormente pacífica en la galaxia, salvo por las tensiones entre la República y un grupo de malvados piratas espaciales llamados Nihil y los pesadillescos Drengir, una especie alienígena amorfa.

Algunos villanos de la serie están inspirados en personajes de videojuegos y libros. (Disney+)

Puedes obtener todo esto de las primeras novelas de la Alta República como “La Alta República”, “La Tormenta Naciente” y “La Estrella Caída”, así como de series de cómics como “El Ojo de la Tormenta” y “Las Aventuras de la Alta República”. Audiolibros como “Tempest Runner” y “The Battle of Jedha” proporcionan aún más contexto.

Pero en su mayor parte, eres bueno y no necesitarás amplios conocimientos de la época de la Alta República para adentrarte en “El Acólito”.

“Diría que es un punto de entrada fresco”, dijo Headland a The Holo Files, un medio de noticias centrado en Star Wars. “Definitivamente puede elevar el espectáculo si has tenido la experiencia de sumergirte en ese hermoso mundo, pero ciertamente no necesitas haber leído nada o conocer referencias al respecto”.

¿Cuál es el nuevo orden de visionado de Star Wars?

Parafraseando a cierto gurú de la Fuerza: el orden no importa. Siéntete libre de ver los Episodios IV, V, VI, y luego I, II, III, seguidos de las secuelas y cualquier maratón de Disney Plus que quieras. Tú mismo. (Aunque eso arruinaría el “orden machete”).

Pero si vas a aceptar “El Acólito” como una serie y un proyecto de Star Wars en toda regla, entonces verías esta serie antes que “La Amenaza Fantasma”. Eso significa que la historia de Jar-Jar Binks, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Padme, Anakin, Watto -todo eso- ya no es el punto de partida de Star Wars. En su lugar, tu primer paso en el gran mundo comienza con un Jedi de alto nivel atacado por un asesino sensible a la Fuerza.

Cronológicamente, pasarías de esto a la trilogía de precuelas, luego a algunas series de animación, seguidas de “Andor”, “Rogue One” y “Solo”, antes de llegar a las originales. Tras un breve paréntesis en el Mando-verso (“The Mandalorian”, “Ahsoka” y “The Book of Boba Fett”), llega el momento de la trilogía secuela. Te guste como te guste.

(c) 2024, The Washington Post