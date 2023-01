El divertido video de una mujer que se confundió de hijo y abrazó a un desconocido en el aeropuerto

“No veía a mi mamá desde hace cuatro años pero pasó algo”, escribió Domingo Mendoza con el video (TikTok @domingomendozaa)

Si bien las despedidas suelen provocar más de una pena, los reencuentros siempre se viven con alegría, más cuando se trata de una madre y su hijo. Claro que un encuentro emotivo también puede terminar en risas. En este casi una mujer se confundió y se apresuró a darle u abrazo a un joven peruano creyendo que se trataba de su hijo. El video acumuló más de tres millones de reproducciones en TikTok.

“No veía a mi mamá desde hace cuatro años pero pasó algo”, escribió Domingo Mendoza en su cuenta @domingomendozaa. Se puede ver al joven emocionado por reencontrarse con su madre después de tanto tiempo pero, sin embargo, cuando estaba a pocos segundos de abrazarla, una señora apareció en escena y lo abrazó a él, a su mamá y a su papá.

La mujer vio que el joven se acercaba y pensó que era su hijo (Captura TikTok @domingomendozaa)

Aunque el joven no entendía bien lo que estaba sucediendo, optó por abrazar a la mujer mientras intentaba explicarle cómo eran las cosas. Por eso, unos segundos después, la “madre despistada” se dio cuenta de que su verdadero hijo estaba a unos metros y con una gran risa se acercó por fin a abrazarlo.

“Pasaron tantas cosas en menos de un minuto jaja”, “Primera vez que río con un reencuentro de estos”, “Que lindo, los dos hombres la abrazaron. Me reí pero me dio ternura”, “Yo me equivoqué de mujer, así pasa! Jajaja”, “Tan bello, le dio el abracito igual a la señora”, “Qué ternura de señora y qué bellos ustedes por darle el abrazo”, fueron algunos comentarios de la publicación que se hizo viral.

