Workers arrange floral wreaths near a photograph of Cuauhtemoc Cardenas before a tribute to the veteran leftist politician at the Palace of Fine Arts, in Mexico City, Mexico, October 30, 2026. REUTERS/Luis Cortes

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La Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que ya comenzó de forma oficial el proceso para que las cenizas de Cuauhtémoc Cárdenas sean inhumadas en la Rotonda de las Personas Ilustres, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó su incorporación al recinto.

Durante ‘La Mañanera del Pueblo’, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, informaron que la comisión responsable ya fue convocada y comenzó el proceso administrativo.

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José Alfonso Suárez del Real explicó que la instrucción presidencial activó el trabajo de la Comisión de la Rotonda de las Personas Ilustres, encabezada por la Secretaría de Gobernación.

El asesor señaló que la primera fase contempla formalizar la propuesta remitida desde Presidencia de la República para que los restos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sean trasladados al recinto.

También indicó que se trabaja en la elaboración de la biografía del ingeniero y en la definición de los atributos que acompañarán su posible ingreso a la Rotonda.

“Ya hemos hecho los avances necesarios para la incorporación de la primera fase que se requiere para tal efecto”, afirmó Suárez del Real ante la secretaria de Gobernación.

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Suárez del Real anunció que integrantes de la Comisión realizarían este 18 de noviembre una visita a la Rotonda y al lote B de Constituyentes, con el objetivo revisar las condiciones del recinto y ubicar el lote o los lotes que podrían corresponder a Cuauhtémoc Cárdenas.

“Vamos a hacer una visita in situ a la Rotonda para ver tanto la Rotonda como el lote B de Constituyentes”, detalló el asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia.

Sin embargo, el funcionario evitó anticipar que ya exista un espacio definitivo para el ingeniero. Su explicación se limitó a señalar que la revisión permitirá identificar las alternativas disponibles.

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La definición final aún depende del procedimiento de la Comisión de la Rotonda de las Personas Ilustres, que debe continuar con las etapas previstas para este tipo de incorporaciones.

Rosa Icela Rodríguez defendió el legado democrático de Cárdenas

La intervención ocurrió después de que un reportero preguntó a Rosa Icela Rodríguez por señalamientos sobre el carácter autoritario y presuntas tropelías atribuidas a Cárdenas.

La secretaria rechazó participar en ese debate y sostuvo que el lugar del ingeniero en la transición democrática mexicana no admite dudas.

Rodríguez recordó que, desde la tribuna presidencial, ya había hablado sobre lo que Cuauhtémoc Cárdenas representó para la apertura democrática del país.

La titular de Gobernación lo describió como un político consecuente con su trayectoria pública. “Siempre fue un demócrata en toda la palabra y con toda la congruencia con la que vivió toda su vida”, dijo.

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La funcionaria sostuvo que la sociedad mexicana reconoce el papel de Cárdenas en la historia política nacional y descartó que corresponda aplicar un juicio negativo a su legado.

“Un calificativo negativo, pues no tiene lugar”, expresó Rodríguez al responder al cuestionamiento.

La secretaria admitió que podían existir desacuerdos con los planteamientos políticos del ex candidato presidencial, aunque afirmó que su conducta pública y su actuación ante los momentos políticos del país fueron congruentes.

“Se podía debatir con él y estar de acuerdo con los planteamientos o no”, señaló. “Pero de que él siempre tuvo una vida congruente y que estuvo a la altura siempre de las circunstancias, pues también”.

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Senado prepara otro reconocimiento para Cuauhtémoc Cárdenas

Rosa Icela Rodríguez agregó que el Senado desarrolla actividades relacionadas con la inscripción del nombre de Cuauhtémoc Cárdenas con letras de oro.

La secretaria no precisó durante la conferencia la fecha prevista para la ceremonia ni el avance legislativo del homenaje en el muro de honor de la Cámara alta.

El 10 de noviembre, el Senado aprobó la inscripción del nombre de Cárdenas. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez emitió el único voto en contra de la propuesta.

La legisladora sostuvo en redes sociales que el ingeniero “no lo merece”, una postura que provocó reacciones de figuras políticas de distintas fuerzas.

Rodríguez evitó referirse de manera directa a la controversia por el voto de Téllez y planteó que la discusión debe centrarse en la memoria histórica de los mexicanos.

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“Yo más bien apuesto a la memoria histórica de los mexicanos, más que al debate, más que a otra cosa”, afirmó la secretaria de Gobernación.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió el 28 de octubre de 2026 a los 92 años. Fue tres veces candidato a la Presidencia de la República, en 1988, 1994 y 2000.

El ingeniero civil inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el que fue senador por Michoacán y gobernador de esa entidad entre 1980 y 1986.

En 1986 participó en la creación de la Corriente Democrática junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. El grupo cuestionó los mecanismos internos del PRI y el rumbo económico del Gobierno federal.

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Su ruptura con el priismo derivó en la construcción del Frente Democrático Nacional, coalición con la que compitió por la Presidencia en 1988.

Aquella elección quedó marcada por denuncias de irregularidades y por la interrupción del sistema de cómputo de votos, episodio conocido como la “caída del sistema”.

En 1989 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización que presidió hasta 1993 y que agrupó a sectores de izquierda con presencia nacional.

Cárdenas ganó en 1997 la primera elección por voto popular para encabezar el Gobierno del entonces Distrito Federal. Ocupó el cargo hasta 1999, cuando dejó la administración capitalina para competir por tercera vez por la Presidencia.

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