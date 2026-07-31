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Chile y Venezuela reactivaron relaciones consulares tras un año y medio de ruptura diplomática

El presidente Kast anunció una “hoja de ruta” con el gobierno de Delcy Rodríguez que busca facilitar la expulsión de migrantes irregulares, una de sus promesas de campaña

Fotografía cedida por el Senado de Paraguay que muestra al presidente de Chile, José Antonio Kast, hablando en el congreso de Paraguay este miércoles, en Asunción (Paraguay) (EFE/ Senado de Paraguay)
Fotografía cedida por el Senado de Paraguay que muestra al presidente de Chile, José Antonio Kast, hablando en el congreso de Paraguay este miércoles, en Asunción (Paraguay) (EFE/ Senado de Paraguay)
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El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este jueves la reactivación de las relaciones consulares con Venezuela, un primer paso hacia la normalización progresiva del vínculo bilateral, roto en enero de 2025 durante el gobierno del entonces presidente Gabriel Boric, que había cuestionado la transparencia de las elecciones venezolanas de 2024.

A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”, declaró Kast en un punto de prensa ofrecido en el patio de Los Naranjos del palacio de La Moneda.

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El mandatario, acompañado por el canciller Francisco Pérez Mackenna, agradeció el trabajo “metódico” de los equipos diplomáticos de ambos países y valoró la disposición de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para avanzar en el diseño conjunto de la hoja de ruta bilateral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile precisó en un comunicado que, “en una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”.

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Venezolanos bucscan información en la Embajada de Chile en Caracas para migrar a ese país (Cristhoferson Zamora)
Venezolanos bucscan información en la Embajada de Chile en Caracas para migrar a ese país (Cristhoferson Zamora)

La Cancillería añadió que la iniciativa “se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Chile y Venezuela desde sus orígenes como repúblicas”, y que el proceso se desarrollará bajo los principios de reciprocidad y respeto al derecho internacional.

Las relaciones entre Santiago y Caracas se rompieron por completo a fines de enero de 2025, cuando ambos países cerraron sus consulados y retiraron a su personal diplomático, en una decisión ordenada por el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro tras las críticas del gobierno de Boric al proceso electoral que lo había declarado ganador meses antes. La ruptura dejó sin atención consular a cientos de miles de ciudadanos venezolanos radicados en Chile y paralizó la cooperación bilateral en materias de seguridad y crimen organizado.

El panorama político venezolano cambió radicalmente el 3 de enero de 2026, cuando Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses en el marco de una operación ordenada por el presidente Donald Trump. Trasladado a Nueva York, permanece detenido a la espera de juicio por cargos de narcoterrorismo ante un tribunal federal de Manhattan. Dos días después, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, cargo que ha ejercido desde entonces.

Kast, que llegó a la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, ha reiterado en múltiples ocasiones que el restablecimiento del vínculo con Venezuela es “esencial” para concretar una de sus principales promesas de campaña: la expulsión de inmigrantes irregulares mediante vuelos hacia Caracas. Según la prensa local, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes en Chile, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos, un proceso que hasta ahora se veía dificultado por la ausencia de canales diplomáticos con Caracas.

De acuerdo con cifras oficiales, en Chile residen actualmente más de 700.000 venezolanos, la comunidad migrante más numerosa del país tras la crisis de desplazamiento que expulsó a millones de personas de Venezuela en la última década. En sentido inverso, cerca de 25.000 chilenos viven en territorio venezolano.

El anuncio de este jueves no implica todavía la restitución de embajadores ni la reapertura plena de las misiones diplomáticas, sino que se limita, por ahora, a los servicios consulares. El propio comunicado de Cancillería lo describe como un “paso inicial” dentro de una hoja de ruta cuyo calendario y alcances concretos no fueron detallados. La evolución de ese proceso dependerá en gran medida de la estabilidad del gobierno interino de Rodríguez y de cómo Washington redefina su política hacia Caracas tras la caída de Maduro.

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