Una ONG chilena anunció un plan para construir 200 viviendas destinadas a familias afectadas por los terremotos en Venezuela

Numerosas familias instalaron campamentos improvisados en las afueras de sus casas, ya que los inmuebles quedaron en condiciones tan inestables que representan un peligro de colapso (Reuters)

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La ONG chilena TECHO anunció un plan para construir 200 viviendas de emergencia en Venezuela, dirigidas a familias que perdieron sus hogares tras los terremotos del 24 de junio.

A un mes del desastre, mientras el polvo y el ruido de las máquinas persisten entre los escombros de La Guaira y otros estados afectados, la organización identificó terrenos en 12 comunidades de Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda y La Guaira, donde prevé levantar las primeras casas a partir de agosto.

La meta inicial de TECHO contempla la construcción de viviendas de 18 metros cuadrados, fabricadas con madera prensada o fibrocemento, materiales que permiten un montaje rápido, dos días por unidad, y aseguran un espacio seguro y digno para quienes quedaron sin refugio.

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TECHO despliega en la zona más de 50 voluntarios, quienes desde los primeros días tras los terremotos visitaron comunidades, encuestaron a familias vulnerables y definieron prioridades junto a los damnificados. El proceso de selección incluye una encuesta para determinar el nivel de necesidad de cada grupo familiar, y la construcción se realiza con la participación activa de los beneficiarios, quienes comparten la tarea con los voluntarios.

La organización, que mantiene operaciones permanentes en Venezuela desde hace 15 años y suma experiencia en emergencias en países como Chile, Perú, Ecuador y Haití, abrió una campaña internacional de recaudación de fondos. A la fecha, reunió más de 400.000 dólares, con el objetivo de superar el millón y medio para ampliar la cantidad de viviendas a construir y multiplicar el impacto social.

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El panorama en las comunidades afectadas sigue marcado por la emergencia. Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron más de 5.500 muertos, casi 18.000 personas sin hogar, más de 800 edificios colapsados y decenas de miles de personas en campamentos transitorios. El Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares el daño físico directo. El 24 de junio, la vida de miles de familias cambió de manera definitiva.

La organización lanzó una campaña internacional que ya recaudó más de 400.000 dólares para financiar la construcción y ampliar el impacto social (Reuters)

La reconstrucción avanza, aunque el camino apenas comenzó y la mayoría de quienes perdieron todo enfrentó el desafío de recomenzar en condiciones precarias.

En las zonas más golpeadas, el ambiente se encuentra saturado de polvo y residuos, mientras la acumulación de basura y la precariedad sanitaria agravaron la situación. Muchas familias acampan fuera de sus viviendas, consideradas peligrosas por el riesgo de derrumbe. El agua potable escasea, y los servicios de salud, ya debilitados por la crisis económica venezolana, no logran cubrir la demanda.

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Los voluntarios y trabajadores humanitarios también padecieron enfermedades respiratorias y digestivas, producto de la exposición constante al polvo y las malas condiciones.

La gestión de los escombros supuso un desafío ambiental de gran escala. Se estima que los terremotos generaron 1,2 millones de toneladas de residuos, muchos de ellos contaminados con combustibles, aceites, solventes y materiales peligrosos. Las autoridades intentaron separar el material reutilizable del contaminado y dispusieron de instalaciones especializadas para los residuos más tóxicos.

Sin embargo, en los primeros días tras la emergencia, parte de los escombros fue arrojada al mar o a la costa, lo que podría afectar la calidad del agua y los ecosistemas marinos.

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Las lluvias estacionales aumentaron el riesgo de deslaves en laderas debilitadas por los sismos, mientras que los daños a áreas sensibles podrían pasar desapercibidos por la falta de evaluaciones exhaustivas. Las organizaciones ambientales insistieron en que la reconstrucción debía contemplar la reducción de riesgos futuros y evitar el reasentamiento en zonas propensas a desastres.

Más de 50 voluntarios de TECHO recorrieron las zonas afectadas, encuestaron a familias vulnerables y organizaron la selección de beneficiarios (Reuters)

El acceso al agua segura se volvió uno de los principales problemas en los refugios temporales. El suministro de camiones cisterna no garantizó la potabilidad y las condiciones sanitarias deficientes favorecieron la aparición de enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias, dengue, malaria y sarampión.

La cobertura de vacunación en Venezuela ya se encontraba por debajo de los niveles recomendados antes del desastre, lo que incrementó la preocupación ante la posibilidad de brotes epidémicos.

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(Con información de EFE)