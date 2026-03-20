Acto sin solemnidad, sonrisas forzadas y silencios incómodos en renovación del Alto Mando Militar

Rompiendo la tradición y protocolo de los actos militares, los nombramientos del Alto Mando se hicieron en el Palacio de Miraflores

A primera vista, los cambios en el Alto Mando Militar podrían interpretarse como una maniobra de Delcy Rodríguez para colocar a oficiales de su confianza, con la asesoría del nuevo ministro de la Defensa y de Diosdado Cabello. Sin embargo, el ascenso del general en jefe (Ej) Gustavo Enrique González López refuerza la percepción de que el tutelaje de Estados Unidos sobre la institución castrense sigue siendo una realidad.

El acto de renovación de la cúpula militar, celebrado en el Palacio de Miraflores y encabezado por la presidenta interina, se apartó de la formalidad y el protocolo que tradicionalmente caracterizan este tipo de ceremonias castrenses. No hubo despliegue institucional ni la solemnidad habitual.

En las fotografías y videos difundidos por la Presidencia se intentó proyectar una imagen de normalidad, destacando los rostros sonrientes de los oficiales salientes. No obstante, en varios momentos resultó imposible ocultar el malestar de algunos generales, entre ellos Orlando Ramón Romero Bolívar y Domingo Antonio Hernández Lárez. Este último, horas después del acto, eliminó sus cuentas en redes sociales.

La mayoría de los nuevos integrantes del Alto Mando Militar proviene de cargos desempeñados en el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) y en la Guardia de Honor Presidencial (GHP), lo que confirma la continuidad de los mismos círculos de poder dentro de la estructura militar.

Con excepción del ministro de la Defensa, el resto de los oficiales que conforman la nueva cúpula pertenece a las promociones de la Fuerza Armada de 1993 y 1994. De acuerdo con la normativa vigente, estos oficiales pasarán a situación de retiro entre 2026 y 2028, por lo que se encuentran aún dentro del rango regular de actividad militar.

El caso del general en jefe (Ej) Gustavo Enrique González López resulta particularmente llamativo. Egresado de la promoción de 1982, debía haber pasado a retiro en 2012. Su reincorporación a la Fuerza Armada repite el patrón observado durante casi 12 años con el general en jefe (Ej) Vladimir Padrino López, convirtiéndose en un obstáculo para el ascenso de nuevas generaciones de oficiales que aspiran a ocupar el Ministerio de la Defensa.

Un alto oficial consultado por Infobae aseguró que “Padrino y el resto de los oficiales que entregaron sus cargos salieron por la puerta trasera. Quedaron atrás los discursos contra la invasión extranjera y las amenazas contra el imperio estadounidense”.

A juicio de esta fuente, “con el nuevo Alto Mando de la Fuerza Armada no se esperan cambios positivos ni para la institución ni para su imagen ante la sociedad venezolana. Ojalá me equivoque, pero no percibo mejoras en los servicios de salud, ni en los salarios y pensiones del personal militar activo y en situación de retiro”.

Por otra parte, un alto oficial retirado de la Fuerza Armada le dijo a Infobae que “los integrantes del Alto Mando saliente y los que ingresan no harán ninguna asepsia organizacional, porque ellos forman parte del problema”.

“Sin instrucciones y presiones internas y externas, con hoja ruta predeterminada y supervisada, con un control concomitante de la sociedad, esto que vemos son maniobras de supervivencia de un régimen que se reinventa”, asegura.

Cambios y ratificaciones

Jefes de las REDI, generales Lugo Rivera, Belestrini Jaramillo, Serrano Urdaneta, Ramos Iriza, González Ovalles, Lizano Comenter, Medrano Machado y Borjas Trujillo

Completando el Alto Mando Militar Ampliado este viernes fueron sustituidos los jefes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI). Los nuevos comandantes al mando son:

Capital: MG Cesar Augusto Lugo Rivera, quien fue Jefe del Estado Mayor de la Guardia de Honor Presidencial (GHP). Central: MG ángel Daniel Balestrini Jaramillo, era Director General de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio de la Defensa. Los Llanos: MG Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta, quien fue director de Apresto Operacional.

Para la REDI Oriental: MG Erasmo Eduardo Ramos Iriza, quien viene ocupando el cargo de Comandante Nacional de la Guardia del Pueblo. Occidental: MG Pedro Esteban González Ovalles, ya ocupaba el cargo. Los Andes: MG Pablo Ernesto Lizano Colmenter, cargo que ocupa desde enero 2026. Guayana: MG Wilfredo Alexander Medrano Machado, cargo que ocupa desde octubre 2024. Y Marítima e Insular: Almirante Víctor Hugo Borjas Trujillo.

El ministro

Gustavo Enrique González López es General en jefe del Ejército Bolivariano, perteneciente a la promoción “General de Brigada Francisco de Paula Alcántara” 1982. Es ahora el sucesor del general Vladimir Padrino en el Ministro de la Defensa.

En el 2006, se desempeñó como presidente Metro de Caracas y Metro Los Teques. En diciembre de 2008, Hugo Chávez lo nombró comandante de la 5ta. División de Infantería de la Selva, Teatro de Operaciones No. 5 y Guarnición Ciudad Bolívar.

Fue nombrado comandante general del Milicia Bolivariana el 30 de julio de 2011 y también se desempeñó como secretario de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico.

Fue Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre el 2015 y 2016, donde lideró la implementación de la cuestionada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).

Luego del 30 de abril, cuando ocurrió la Operación Libertad, donde estaba comprometido el entonces jefe del SEBIN, general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, regresa al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el general González López, cargo del que sale el 14 de octubre 2024.

Máximo jefe militar

Comandante Estratégico Operacional, MG Rafael David Prieto Martínez

En el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb) descansa el poder militar de la institución castrense, que en este caso es asumido por el MG Rafael David Prieto Martínez, quien pasa a retiro en julio, pues es egresado, en el número 65, de la II Promoción “Gran Mariscal de Ayacucho” 1993.

Es compañero de promoción de los mayores generales que acaban de salir del Alto Mando, el MG Johan Hernández Larez del Ejército y el MG Orlando Ramón Romero Bolívar de la Milicia.

En agosto 2019, con el rango de General de Brigadier, Prieto Martínez asumió el mando de la 14.ª Brigada de Infantería Mecanizada, relevando al General de División Domingo Fanaite Medina. Esta unidad tiene sede en el estado Lara y es fundamental para la seguridad del occidente del país.

En julio 2021, el entonces General de División fue designado Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N° 13 (ZODI Lara), recibiendo el estandarte de manos del G/D Enrique Arocha Rivas.

Pasa, el 13 de julio 2023, ya ascendido al grado de Mayor General, a comandar la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana, con jurisdicción sobre los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, una zona de importancia estratégica por sus recursos naturales y fronteras.

Ahora, como Inspector General de la FANB ingresa al Alto Mando Militar como responsable de la supervisión, evaluación y control de la operatividad y disciplina dentro de los cinco componentes de la institución militar.

El segundo CEO

El Mayor General (Ej) Jesús Rafael Villamizar Gómez, nombrado como segundo a bordo del Ceofanb, es egresado de Nr. 25 de la promoción “Juan Gómez Mireles” 1994. Viene de la Guardia de Honor Presidencial (GHP).

Fue sancionado por la OFAC, el 27 de noviembre 2024, por “sospecha que se ha enriquecido personalmente mientras ejercía altos cargos como funcionario venezolano”.

Maduro lo asciende al grado de Mayor General en agosto de 2024 y lo nombra Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) La Guaira. Y en el 2025 comanda la REDI Central.

Entrenado en Rusia

El nuevo comandante General de la Aviación Militar, Mayor General (AV) Raymond Antonio Hernández Briceño, egresado de Nr. 13 de la promoción 1994 “Teniente Coronel Teófilo Luis Méndez”, pasará a retiro en julio 2027.

Es piloto de F-16, instructor de VF-5 y pionero en el grupo de pilotos que realizaron curso de vuelo en los Sukhoi 30 (G-13), entrenado en Rusia, luego lo asignaron comandante del Grupo de Entrenamiento Aéreo Nro. 14 y pasa a comandante del G-13 (Sukhoi) en Bavalle.

Desde el 2024 era Jefe de la REDI Los Llanos, que abarca los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa, antesala para el cargo de comandante General de la Aviación. “Es de carácter apacible y respetuoso”, le dice a Infobae un oficial superior.

Pero otro alto oficial manifiesta que “quienes han ocupado ese cargo manejan información sensible y pertenecen al grupo de los enroques. Una persona como el nuevo comandante General de la Aviación, que se entrenó en Rusia, hizo vida por años volando el Sukhoi difícilmente se desarraiga de ese sistema y corta de plano con las relaciones con Rusia, en el entendido que sean las instrucciones de EEUU al nuevo ministro de Defensa”.

En el Ejército

MG Rubén Darío Belzares Escobar, Comandante del Ejército

Para el componente Ejército fue designado como comandante General el MG (Ej) Rubén Darío Belzares Escobar, egresado de número 35 de la promoción 1994 “General de Brigada Juan Gómez Mireles”.

En el 2002 comandó la 41 Brigada Blindada del Ejército, en el 2017 fue el director de la Escuela de Caballería y Blindados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en el 2024 fue nombrado para comandar la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Mérida.

En la Armada

El Almirante Jorge Alejandro Agüero Montes comanda la Armada

Para Comandar la Armada fue designado el Almirante Jorge Alejandro Agüero Montes, el Nr. 33 de la promoción 1994 “Gran Mariscal de Ayacucho”. Hasta el 2024 , ejerció como comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N° 71 (ZODI) Nueva Esparta

También, se desempeñó como Director Conjunto de Desarrollo Nacional del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).

En la Inspectoría

El Inspector General de la Fuerza Armada, Dilio Rodríguez Díaz

El MG (Ej) Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, número uno de la promoción 1994 “GJ José Antonio Páez II”, pasaría a retiro en julio del 2027, es el nuevo Inspector General de la Fuerza Armada.

Fue sancionado por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el 27 de noviembre 2024, por represión contra la sociedad civil que protestaba por el fraude cometido por Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio 2024.

Rodríguez, con el rango de General de División, fue Rector de la Universidad Militar Bolivariana (UMBV) durante 2022 al 2023. En octubre 2024 es ascendido a Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI).

Pronto a retiro

El MG Juan Ernesto Sulbarán Contreras es el nuevo comandante de la GNB

El nuevo Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, MG (GNB) Juan Ernesto Sulbaran Quintero, pertenece a la Promoción 1993 “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”, por lo que pasará a retiro en julio.

Fue, en el 2022, nombrado Autoridad única de Las Tejerías, también ha sido comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en estados como Táchira y Trujillo. También en Táchira fue jefe del Comando de Zona 21 de la GNB.

Hasta inicios de 2026, se desempeñó como Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Oriental.

“Nosotros tenemos que asumir lo de nosotros que es el orden interno”, es la llamativa frase del MG Sulbarán Quintero en su primer mensaje a sus subalternos.

Agregó que si alguna fortaleza tiene la Guardia Nacional Bolivariana “es que tenemos disciplina y tenemos sentido de pertenencia”. Solicitó el apoyo y el compromiso de cada uno “sumar esfuerzos para hacer una Guardia Nacional más próspera y visionaria, como se ha posicionado ahorita”.

Controversial ascenso

El ahora jefe de la Miklicial, MG (GNB) Nayade Solovenly Lockiby Belmonte cuando Nicolás Maduro lo nombra en el corredor Caracas La Guaira

Sin ocultar desagrado por su salida del Alto Mando Militar, el mayor general (Ej) Orlando Ramón Romero Bolívar deja el cargo de comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, función que ejercía desde octubre de 2024.

Romero Bolívar debería pasar a situación de retiro el 5 de julio de 2026, fecha en la que se cumplen 33 años de su egreso de la Academia Militar, donde se graduó en 1993 como número 19 del orden de mérito de la II Promoción “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre”.

Su sustituto es el mayor general (GNB) Nayade Solovenly Lockiby Belmonte, egresado de la promoción 1993 Batalla de Mosqueteros II, en uno de los nombramientos más reveladores dentro de la estructura militar reciente, por su vinculación con los hechos ocurridos el 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses, mediante la Operación Resolución Absoluta, extrajeron del territorio venezolano a Nicolás Maduro Moros y a su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro.

Lockiby proviene de una familia de militares, ninguno de ellos con relevancia como oficiales. “No tiene liderazgo sobre su personal, mucho menos puede elevarles la moral. Como decimos en la Fuerza Armada, no tenía pedigree”, le dice a Infobae un coronel del componente.

Maduro asciende a Lockiby, el 13 julio 2023, a Mayor General. Antes lo había nombrado autoridad única de Cumanacoa. Fue el Director Conjunto de la Dirección de Orden Interno del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Dirigió la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Guárico, en cuyo estado estuvo al frente del Comando de Zona de la Guardia Nacional. Había sido Secretario de Seguridad Ciudadana en Maturín. El 31 de octubre de 2021, en Infobae se relata que el GD Nayade Lockiby, como jefe de la Zodi Guárico, estuvo involucrado en la liberación de álvaro Denis Santander Quintero alias Alvarito y de alias El Cochinero, poderoso aliado de las Farc.

El 19 de noviembre 2025, Maduro activó el Plan de Desarrollo Integral del Corredor Comunal Caracas–La Guaira desde la comunidad de Ojo de Agua, y anunció que “en los próximos días” el ministro del Interior, Diosdado Cabello, sostendría reuniones con las comunas “para coordinar los asuntos de seguridad vinculados a los cuadrantes de paz.

Dos semanas después, la alcaldesa de Caracas, almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas, encabezó el acto de juramentación del Estado Mayor Especial del Corredor Comunal Pueblos Caribes, en la vía Caracas–La Guaira. Posteriormente, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Jephte Fernández Molina, informó que la autoridad única del corredor sería el mayor general Nayade Lockiby, con el diputado a la Asamblea Nacional Carlos Mogollón como segundo al mando.

El corredor Caracas–La Guaira es considerado una zona estratégica clave, al constituir la principal vía de comunicación entre la capital del país y su más importante puerto y aeropuerto. Esa condición llevó al régimen venezolano a anunciar la activación de un Plan de Defensa Integral, que incluía el despliegue de armamento pesado y sistemas de misiles en toda el área.

Sin embargo, el 3 de enero, cuando se produjo la extracción de Nicolás Maduro, no se hizo visible la actuación de la autoridad única del corredor, ni se registró la activación de armas o misiles anunciados previamente. Pese a ello, el general Nayade Lockiby pasa ahora a integrar formalmente el Alto Mando Militar como nuevo comandante de la Milicia Nacional Bolivariana.