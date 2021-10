El negocio de detener y liberar a colaboradores o integrantes de las disidencias de las FARC: solo excarcelan a los de mayor poder económico

GD Nayade Solovenly Lockiby Belmontes, jefe ZODI Guáric

El 19 de septiembre 2020 la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) se cobró la vida de cuatro militares venezolanos en el municipio Páez del estado Apure. “Sobre ese caso hubo: solo un guerrillero muerto y no 15 como anunció la Fuerza Armada, además no se destruyeron los tres campamentos de Tres Esquinas, Mata de Bambú y Las Palmitas, porque los soldados fueron emboscados antes de llegar al lugar”, revela un coronel en conversación con Infobae.

“Ese tema con la guerrilla ya nos ha costado varios compañeros muertos, porque después ocurrieron los 16 muertos de marzo y abril 2021, en Páez, lo que por cierto demuestra que jamás, en septiembre, ocurrió la destrucción de los tres campamentos como la FANB había dicho”.

“Ahora están dejando en libertad a los que tienen más dinero, a los poderosos, a los que sí han mantenido contacto y relaciones con las FARC, que después se dividió en el Décimo Frente y en la Segunda Marquetalia. Uno de esos que van a liberar es a Álvaro Denis Santander Quintero alias Alvarito; ya habían dejado en libertad a su mujer y a su hija. La mayoría de los que van quedando son gente muy humilde, que no tiene dinero, muchos de ellos le servían a la guerrilla a cambio de recibir comida y ciertas dádivas”.

El coronel recuerda que en la Operación Escudo Bolivariano 2020 Centauro de los Llanos, del 19 de septiembre, que llevó a cabo el General de Brigada Robinson José Vera Cumare, entonces comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 31 (ZODI) del estado Apure, los cuatro militares asesinados fueron: primer teniente (Av) Augusto David Linares Delgado (del GFE 20), teniente (Av) Miguel Ángel Mora García, SM3 (Ej) Gabriel Alexander Pérez Silva (plaza del Batallón Cedeño 921 Fuerte Yaruro) y S2 (Ej) Reiber David Chirino Reyes (del 992 BFE José Gregorio Monagas). Heridos resultaron el francotirador Franklin Enrique Ruiz Ramírez, C2 Fernando de Jesús Belisario y C1 Álvaro Gilberto Gregorio.

El parte oficial de lo ocurrido el 19 de septiembre 2020

“Ya había mucha molestia porque eso que ocurrió en septiembre 2020 y luego vino lo de marzo y abril, donde murieron el My (Ej) Edward Ramón Corobo Segovia, 1Tte (Ej) Yonathan Miguel Duarte, S/2 (Ej) Jesús Alexander Vásquez Pérez, S1 Andriel Rafael Istúriz Sojo, Tcnel (Ej) Raúl Roilander Quintero, 1Tte (Ej) Julio Manuel Inojosa Morgado, C2 (Ej) Yoendri Enrique Piñero Ortega, S1 (Ej) Breyner Alexander Granados Suarez, CN Naywill José Torres Moreno, SM2 (Ej) Wilmer De Jesús Ferrobús Garabito, SM1 (Ej) Ronal José Marcano Castillo, SM2 (Ej) Andy José Miranda, SM1 (Ej) Santiago De Jesús Reyes Farfán, S1 Álvaro Rafael Mariño Ostos, S2 Michael Miguel Medina Sequera y S1 (ARB) Luis David Lira Negrón”.

El despliegue de Tropas de Acción Rápida hacia Apure en marzo y abril 2021

Los emboscaron

El coronel que conversó con Infobae explica que “la operación del 19 de septiembre 2020 fue un desastre. Murieron cuatro militares y solo un guerrillero. Participaron más de 300 militares que trajeron de Caracas, Brigadas de Fuerzas Especiales, brigada de Paracaidistas, pero que no conocían la zona. A quién se le ocurre que movilizar tres centenares de militares iba a pasar desapercibido en una población como El Nula, plagada de guerrilleros del ELN, pero también con algunos ojos de las FARC”.

“Lo peor fue la logística, no utilizaron el sistema de radio como medio de comunicación, sino que estaban confiando en la vía celular, cuando ahí a veces funciona y casi nunca es regular, pero insistieron que se iba a usar líneas colombianas que tiene mejor recepción, pero ese día, no sabemos si fue intencional o casual, pero se cayó la señal telefónica celular en Colombia y por eso se perdió la comunicación con los soldados”.

“Por la vía La Morita – El Nula llegaron como 20 camiones con el personal militar. Apenas estaba amaneciendo. A las 7 de la mañana hicieron sobrevuelos aéreos en la zona. Horas después lo que regresaron fueron heridos y muertos, en realidad dos muertos y dos heridos, pero el helicóptero, cuyo piloto fue el My Díaz Tinedo, que debía hacer la evacuación aérea tardó más de una hora en llegar a llevárselos y los dos tenientes heridos, que llegaron vivos, murieron después. El único que murió en el sitio fue el sargento segundo Reiber David Chirino”.

Sede de la ZODI en Apure

“La ambulancia no tenía ni una pastilla para el dolor. Para la magnitud de esa operación, no se preparó la logística apropiada, no se estudió el terreno ni se previó la consecuencia. Un compañero de la zona, que vio los cuerpos de los cadáveres, asegura que los muertos tenían impacto de balas propios de francotiradores. Los seis comandantes de escuadra no eran conocedores de la zona y la guerrilla los emboscó y los asesinó a mansalva. La operación era de envolvimiento, pero los militares no alcanzaron a ver nada, porque apenas se aproximaban fueron emboscados, solo vieron cuando los cuerpos cayeron; nunca pudieron avanzar. Tuvieron que replegarse”.

“A eso se le agrega que varios militares en la zona eran informantes de alias Ferley y alias Arturo. El general Vera Cumare nunca pretendió hacer una operación así siendo comandante de la brigada en la zona. Nadie explica por qué el personal que entró a la zona para atacar el campamento de alias Ferley era de infantería, en lugar del de artillería y los tanquistas; los tanques fueron utilizados como conos de tránsito para los ejes de carretera. Desde El Nula la tropa se movilizó hasta La Victoria, a más de una hora, donde está el campamento de alias Ferley”.

Ante la pregunta de por qué ir desde El Nula a La Victoria, en lugar de ir desde Guasdualito que está más cerca, responde el coronel “lo que sucede es que la operación contempló que el personal militar se trasladó desde el aeropuerto del Táchira y la noche anterior había pernoctado en el 921 Batallón de Caribes “G/D. Manuel Cedeño del Fuerte Yaruro.

Liberación de Alvarito

El coronel que conversó con Infobae recuerda que, “como respuesta a lo sucedido en abril y marzo, en el municipio Páez del estado Apure, el Ministro de la Defensa anunció una ofensiva ‘porque eso no se quedaría así’ según dijo, pero se está volviendo una burla. Se hizo una acción para detener a muchos de los involucrados en esos grupos de la guerrilla y a otros que son colaboradores, pero han ido soltando a los que pueden pagar, aunque estén tan comprometidos como La Patrona”.

La boleta con la que el juez Teniente de Navío José Soto Ortega deja en libertad a alias Alvarito

“En un artículo usted mencionó a los dueños de las fincas que fueron detenidos, entre ellos a Marisol Tapias Toro alias La Patrona, de la finca Agua Linda, de quien dijo que suministraba logística a los guerrilleros, pero la realidad es peor, porque en esa finca siempre funcionó un campamento de las FARC y eso se sabía en todo el municipio. ¿Sabe usted que fue la primera a la que dejaron en libertad?”.

Asegura que es vox populi el control de las FARC del sector La Macanilla. “Ahí capturaron a Álvaro Denis Santander Quintero “Alvarito”, quien desde hace muchos años tiene estrecho contacto con el Décimo Frente de las FARC. Alvarito vive en Puerto Carreño, capital del Departamento del Vichada, en la frontera con Puerto Páez, Venezuela. Les maneja fincas y negocios a muchos mandos de las FARC en el Capanaparo venezolano. Fue raro que pasara a La Macanilla donde la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo detuvo y después detienen a su mujer y a su sobrina”.

Varios militares heridos siendo trasladados desde La Charca en abril 2021

La Macanilla, es el lugar donde siempre había existido un campamento muy amplio de las FARC, usado como centro de acopio de los carteles mexicanos y colombianos, donde se veía con frecuencia a personas de Centroamérica y EEUU.

“A alias Alvarito lo enviaron a la cárcel 26 de julio en San Juan de Los Morros, estado Guárico. Ahora el Juez Militar 21 de Control, Teniente de Navío José Soto Ortega ordena ‘su libertad plena e inmediata’, después de enviar ‘un saludo bolivariano, revolucionario, antiimperialista y profundamente chavista’. Le guardó las imputaciones que le habían hecho por: ultraje a la Fuerza Armada, sustracción de efectos pertenecientes a la FANB, Rebelión y Traición a la Patria”.

“Ese juez Soto Ortega ordena que alias Alvarito se presente cada 30 días, prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad en la que vive. Tamaño descaro. Alvarito no vive en territorio venezolano, nadie garantiza que pase a territorio colombiano cuando quiera y lo peor es que uno se pregunta ¿y cuando desaparecieron todos esos delitos? El juez pretende dejar en libertad a un hombre ampliamente reconocido en la zona de tener relaciones con las FARC”.

Fabián Guevara Carrascal, alias Ferley González es quien tiene el campamento del Décimo Frente de las FARC en Páez estado Apure

Otro que fue liberado fue Henry Santana alias Chachi El Cochinero. “Esas liberaciones de alias Alvarito y alias El Cochinero están impulsadas por el jefe de la ZODI Guárico, GD Nayade Solovenly Lockiby Belmontes”.

Hace casi un mes liberaron a 11 de los más de 100 capturados. A varios de los que detuvieron en Elorza y a otros que se encontraban detenidos desde lo ocurrido en La Victoria de Páez, los han ido trasladando hacia la cárcel en Guasdualito y los juicios los pasan del Tribunal Militar a tribunales ordinarios.

@SebastianaB

