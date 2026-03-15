Venezuela

Delcy Rodríguez prometió que Venezuela “muy pronto” izará su bandera en la embajada en EEUU

Luego de que la embajada estadounidense en Caracas volviera a izar su bandera tras siete años, la presidenta encargada del país caribeño aseguró que en un tiempo cercano la “tricolor” flameará en el país norteamericano

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La presidenta interina de Venezuela,
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una reunión con el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, el 13 de marzo de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que “muy pronto” el país izará su bandera en la embajada venezolana en Estados Unidos, tras la reanudación de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

El sábado, la legación estadounidense en la capital venezolana desplegó su bandera por primera vez en siete años, un hecho que Rodríguez celebró. “Muy pronto estaremos izando la bandera de nuestro tricolor, de Venezuela, en los Estados Unidos, en nuestra embajada”, declaró durante un acto transmitido por el canal estatal VTV.

Rodríguez aseveró que su país está “demostrando que, de pie y con la frente en alto”, puede “llevar adelante relaciones de respeto” con Estados Unidos.

La embajadora Laura Dogu, a través de las redes sociales de la casa diplomática, informó el acontecimiento histórico en la embajada estadounidense en el país caribeño.

“En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de haber sido retirada“, expresó.

Así fue la ceremonia en la embajada de EEUU en Venezuela

Por otra parte, aseveró: “Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”. El diálogo bilateral entre Venezuela y Estados Unidos incluye temas de derechos humanos y garantías para el regreso de inversores internacionales. Las autoridades estadounidenses dieron prioridad a los sectores de energía, con el objetivo de impulsar la economía venezolana y fortalecer la presencia norteamericana en industrias estratégicas.

A su vez, la presidenta encargada cedió el control del sector petrolero a empresas privadas y modificó la ley de hidrocarburos, lo que permitió la apertura a nuevas inversiones y la firma de acuerdos internacionales.

En este escenario, Rodríguez también informó sobre el ingreso de 300 millones de dólares a un fondo recientemente creado para la “protección social”, provenientes de una “venta extraordinaria” de fueloil, combustible derivado del petróleo

Personal de la Embajada de
Personal de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela participa en una ceremonia con la bandera nacional a media asta, simbolizando respeto o luto. (@usembassyve)

Durante el acto transmitido por VTV, señaló que la operación busca “garantizar un incremento en el ingreso de los trabajadores”, aunque no ofreció detalles sobre el monto o mecanismo de distribución.

La presidenta encargada recordó que, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, las autoridades caribeñas crearon dos fondos soberanos a los que se destinarán recursos obtenidos de “nuevas inversiones en petróleo y gas”: uno enfocado en la “protección social”, destinado a mejorar ingresos, salud, alimentación y vivienda; y otro para atender servicios públicos.

A su vez, llamó a los distintos sectores del país a pedir al presidente estadounidense Donald Trump el levantamiento de las sanciones contra Venezuela: “Presidente Trump, es el sentir de un pueblo, pero también es la forma de que la América Latina, a la cual usted se ha referido, pueda marchar junto a un crecimiento acompasado en equilibrio y donde Venezuela también dé su aporte al crecimiento regional”, expresó.

Donald Trump, presidente de EEUU,
Donald Trump, presidente de EEUU, y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela (Composición fotográfica)

Rodríguez rechazó además la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro para establecer un arancel cero en la comercialización binacional, argumentando que las sanciones estadounidenses —flexibilizadas en los últimos meses de acercamientos entre Caracas y Washington— generan desigualdad.

“Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado, (...) no podemos ir en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que, en esas condiciones de desigualdad, podamos nosotros ir a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano”, manifestó.

(Con información de EFE)

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