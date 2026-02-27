Venezuela

Enrique Márquez propuso renovar el ente electoral antes de que se realicen elecciones en Venezuela

El ex candidato presidencial destacó la necesidad de recuperar las libertades y garantizar comicios transparentes tras la salida de Nicolás Maduro

Enrique Márquez propuso renovar las autoridades electorales antes de cualquier elección en Venezuela (Reuters)

El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez planteó en Caracas que, antes de convocar cualquier tipo de elección en el país, es imprescindible renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esta postura fue expresada en una rueda de prensa, tras su participación en el discurso del Estado de la Unión del presidente estadounidense Donald Trump, en Washington. Márquez argumentó que el país no puede organizar comicios con las actuales autoridades electorales y judiciales, y subrayó la urgencia de restablecer la confianza institucional.

El dirigente político remarcó que el sistema electoral presenta “fallas” que deben corregirse antes de cualquier convocatoria a las urnas.

El excandidato presidencial advirtió que no hay condiciones para votar con el actual CNE y TSJ (Reuters)

Además, denunció que el CNE no ha publicado los resultados desagregados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que proclamó la victoria del ex dictador Nicolás Maduro, mientras la oposición presentó actas propias que, según su versión, prueban el triunfo de Edmundo González Urrutia. El oficialismo calificó de falsas esas actas y el CNE justificó la falta de publicación por un ataque a su sistema informático.

Márquez estuvo más de un año encarcelado tras objetar los resultados electorales y solicitar ante el TSJ la nulidad del fallo que ratificó el triunfo de Maduro.

Enrique Marquez consideró que la transición democrática requiere reglas claras y actores plurales (Reuters)

Fue arrestado el 7 de enero de 2025, acusado de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria, y permaneció 10 meses incomunicado en la prisión de El Helicoide, sin acceso a familiares ni asistencia legal.

Su liberación, junto a la de otros presos políticos, se produjo tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, una medida impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en busca de consolidar la convivencia política.

Enrique Márquez recuperó su libertad tras pasar diez meses incomunicado en El Helicoide

“El perdón es nuestro camino como país para sanar heridas, para unirnos”, afirmó, y pidió derogar leyes restrictivas como la Ley contra el Odio, promulgada por Maduro en 2017, que impone penas de 10 a 20 años de cárcel por delitos relacionados con la intolerancia y limita la labor de los medios de comunicación.

El excandidato también destacó la importancia de garantizar la libertad de asociación política y de expresión para que la próxima elección, con instituciones renovadas y libertades recuperadas, represente una verdadera oportunidad de cambio.

Enrique Marquez destacó la importancia de garantizar derechos políticos y de asociación en el país (Reuters)

“Hay una oportunidad entonces para que esto, terminando en una elección como va a terminar, sea con todas las instituciones renovadas, con todas las libertades recuperadas, con un país que pueda ver con esperanza que esa elección que viene sí va a resolver el problema y que gane quien gane, vamos a tener un renacimiento de nuestra democracia”.

Su llamado a la unidad y al perdón busca sentar las bases para un proceso democrático inclusivo tras años de conflicto político e institucional en el país.

(Con información de EFE y AP)

