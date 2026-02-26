Empresarios de gasolineras en Venezuela declararon la emergencia y pidieron la unificación de precios

Empresarios de gasolineras en Venezuela declararon la emergencia por bajos ingresos y pidieron la unificación de precios (REUTERS/Maxwell Briceno)

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Gasolineras de Venezuela (Fenegas) declaró la emergencia en el sector debido a lo que los operadores califican como márgenes de ganancia mínimos, según informaron fuentes vinculadas al sector y una carta enviada al régimen de Delcy Rodríguez a la que tuvo acceso la agencia Reuters.

En la misiva, Fenegas solicitó la unificación de precios de la gasolina en todo el país y denunció que, durante años, sus peticiones no han sido atendidas.

“Hasta ahora no hemos encontrado una vía de solución que nos permita prestar nuestro servicio de manera segura, continua y rentable, y en este momento preciso, nuestros esfuerzos por ser escuchados han sido infructuosos”, señala el documento.

El régimen venezolano implementó un programa piloto —inicialmente en Caracas y ahora extendido a otras regiones— que permite la venta de gasolina denominada “súper premium” a USD 1 por litro, en contraste con el precio subsidiado de USD 0,50 fijado en 2020. Sin embargo, la mayoría de las estaciones de servicio del país, abastecidas por la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), continúan vendiendo a USD 0,50 el litro.

Un empleado de una estación de servicio despacha combustible (EFE/Henry Chirinos)

Algunas estaciones cobran en dólares, mientras otras, subsidiadas, lo hacen en bolívares, con un equivalente de apenas USD 0,02 por litro. Los operadores de estaciones advierten que, independientemente de la moneda, los márgenes de ganancia son extremadamente reducidos.

Según tres fuentes cercanas a Fenegas, las estaciones ganan apenas un centavo de dólar por litro vendido, lo que imposibilita cubrir salarios y costos básicos.

“Si vendes 50.000 litros al mes, solo ganas USD 500. Esa cifra no alcanza para pagar sueldos, impuestos ni servicios básicos. Los costos fijos de una estación rondan los USD 800”, detalló una de las fuentes.

Otra persona del sector indicó que, tras el aumento del precio de la gasolina dolarizada, algunas estaciones en Caracas experimentaron caídas drásticas en las ventas: “Pasaron de vender el equivalente a un camión cisterna, más de 36.000 litros en un día, a solo 1.000 o 2.000 litros diarios. Esto se debe a que el poder adquisitivo de la mayoría de los venezolanos no permite pagar en dólares”.

La declaración de emergencia económica y operativa de Fenegas llegó tras la paralización de las negociaciones con el chavismo para elevar los márgenes de ganancia y solucionar otros problemas graves del sector.

Una fila de camiones espera para repostar combustible en una estación de servicio en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

El gremio exige la unificación de los criterios de venta y un incremento de los precios para todos los combustibles, independientemente de la calidad o zona geográfica.

“Hemos acordado declarar a las estaciones de servicio en emergencia económica y operativa”, afirmó la organización en su comunicado, sin detallar las implicaciones directas de la medida.

La mayoría de las estaciones de servicio pertenecen a PDVSA y son operadas por empresarios privados, aunque existe un pequeño grupo de estaciones independientes.

El país ha subsidiado históricamente los combustibles, permitiendo que los conductores paguen menos de lo que cuesta a PDVSA refinar y distribuir el producto. Las fallas de abastecimiento son frecuentes, especialmente fuera de Caracas. Intentos anteriores de incrementar los precios han provocado rechazo social, como ocurrió durante los disturbios de 1989 en la capital, que resultaron en decenas de muertos. Hace seis años, tras anunciar un aumento, el régimen chavista revirtió la medida para el diésel, vital para la industria, el comercio y la agricultura.

Un trabajador abastece de combustible a un automóvil en una estación de servicio de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA, en Caracas (REUTERS/Marco Bello/Archivo)

Ni PDVSA ni el Ministerio de Petróleo respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la declaración de emergencia de los minoristas. Tampoco hubo reacción inmediata por parte del Ministerio de Comunicación, responsable de las consultas de prensa del régimen.

(Con información de Reuters)