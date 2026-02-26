Venezuela

El régimen venezolano confiscó la casa de la asistente personal de María Corina Machado en Caracas

Así lo informó el partido Vente Venezuela (VV). El caso de Laura Acosta no es aislado: el viernes pasado otra colaboradora la líder opositora denunció que “16 hombres armados” ingresaron a su residencia

Guardar
La líder opositora venezolana María
La líder opositora venezolana María Corina Machado (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

El régimen venezolano confiscó la vivienda de Laura Acosta, asistente personal de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, según denunció este miércoles el partido Vente Venezuela (VV).

Fuentes de la organización indicaron a EFE que se trata de “un caso de confiscación pura y simple, sin procedimiento y sin causa legítima”. El partido indicó que las autoridades tomaron control de la propiedad sin ofrecer justificación legal.

La ONG Acceso a la Justicia explicó que, conforme al artículo 116 de la Constitución, la confiscación implica el apoderamiento de bienes por parte del Estado solo si han sido obtenidos de forma ilícita, condición que VV niega en este caso.

El partido calificó el hecho como un “acto de retaliación política” y denunció que Acosta fue víctima de amenazas y hostigamiento desde 2024 por parte de fuerzas de seguridad del régimen, lo que la llevó a abandonar Venezuela en septiembre de ese año, tras recibir una orden de captura en su contra.

VV detalló, vía X, que el 24 de marzo de 2025, siete funcionarios, hombres y mujeres, llegaron en una camioneta sin placas, forzaron la entrada de la casa de Acosta y sometieron a la persona encargada del lugar, quien se encontraba con un menor de edad.

La Premio Nobel de la
La Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado habla durante una rueda de prensa en Oslo, Noruega. 11 de diciembre de 2025 (REUTERS/Leonhard Foeger)

Ambos fueron retenidos bajo interrogatorio “durante ocho horas” y posteriormente obligados a abandonar la vivienda. Desde entonces, según el partido, funcionarios no identificados han ocupado la casa, llegando y saliendo en vehículos sin placas y, en algunos casos, pernoctando en el lugar.

El caso de Acosta no es aislado. El pasado viernes, Magalli Meda, también colaboradora de Machado, denunció que el día anterior “16 hombres armados” irrumpieron en su vivienda en Caracas para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”.

Meda, actualmente fuera de Venezuela tras haber escapado el año pasado junto a otros opositores y permanecer asilada en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, relató que los individuos llegaron en seis camionetas y permanecieron varias horas en el interior, donde se apropiaron de pertenencias y dejaron en la puerta carteles con las leyendas “Asegurado” e “Incautado”.

En su cuenta de X, Meda criticó que el allanamiento ocurriera el mismo día en que el Parlamento aprobaba una Ley de Amnistía para algunos presos políticos. “Mientras sigan existiendo presos políticos, represión, violencia y apropiación de bienes, como lo que hicieron con nuestra casa, en Venezuela no habrá amnistía, ni transición, ni libertad, ni democracia, ni retorno de familiares, ni prosperidad para la gente honesta”, expresó.

Magalli Meda, mano derecha de
Magalli Meda, mano derecha de María Corina Machado

Meda recordó que su residencia ya había sido allanada en mayo de 2025, cuando “13 hombres armados y civiles” se llevaron cajas con pertenencias y causaron destrozos en el lugar. Al día siguiente, agregó, la casa de su madre fue allanada, el vehículo robado y la vivienda clausurada y desmantelada, impidiendo el acceso a cualquier persona.

La Ley de Amnistía fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y presentada como una oportunidad para un nuevo escenario político, aunque ONG y sectores opositores manifestaron dudas sobre la posibilidad real de reconciliación.

Meda permaneció asilada desde marzo de 2024 hasta mayo de 2025 en la residencia del embajador argentino, tras la emisión de una orden de arresto en su contra y de otros colaboradores de Machado por delitos como traición a la patria y conspiración. En mayo de 2025, Estados Unidos confirmó el traslado de todos los opositores asilados en la Embajada argentina a territorio estadounidense.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

María Corina MachadoVenezuelarégimen venezolanoÚltimas Noticias AméricaMagalli MedaLey de Amnistía

Últimas Noticias

Familiares de presos políticos continúan con las vigilias en Caracas a la espera de la liberación de sus seres queridos

Las reciente manifestación se desarrolló en la zona de La Yaguara, donde los allegados solicitaron que se agilicen los procesos iniciados tras la aprobación parlamentaria de la Ley de Amnistía y denunciaron situaciones irregulares durante las detenciones

Familiares de presos políticos continúan

Marco Rubio anticipó una nueva fase en Venezuela y afirmó que el país deberá celebrar “elecciones democráticas, libres y justas”

El secretario de Estado estadounidense indicó que el voto popular será el único mecanismo para legitimar al próximo gobierno y garantizar el desarrollo del país

Marco Rubio anticipó una nueva

Estados Unidos autorizó el envío limitado de petróleo venezolano a Cuba pero exigió “cambios drásticos” en la isla

Las operaciones deberán canalizarse exclusivamente a través de empresas privadas y sin participación alguna de la dictadura de Miguel Díaz-Canel

Estados Unidos autorizó el envío

Transición en Venezuela: renunciaron dos de los principales operadores judiciales del chavismo tras casi una década en el poder

El fiscal general Tarek William Saab y el defensor del pueblo Alfredo Ruiz presentaron su dimisión ante la Asamblea Nacional, que deberá nombrar autoridades interinas mientras se eligen los reemplazos definitivos

Transición en Venezuela: renunciaron dos

Marco Rubio viajó al Caribe para asistir a una cumbre y consolidar las alianzas de Estados Unidos

El secretario de Estado será parte de la primera CARICOM posterior a la operación para detener al dictador venezolano, Nicolás Maduro

Marco Rubio viajó al Caribe
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Monitoreo de Profeco revela variaciones

Monitoreo de Profeco revela variaciones de más de 200 pesos en productos básicos en el país

Sandra Golpe revela en ‘El Hormiguero’ el reproche más sincero de su hijo: “Me dice que soy una pringada”

Continúan las denuncias contra Bancolombia: empresaria afirma que le retiraron $15 millones de su cuenta empresarial

Congestión vial y bloqueos ponen contra las cuerdas la operación logística hacia Buenaventura

Una abuela pide a su nieto que le devuelva 45.000 euros que le prestó para comprar una casa, pero la Justicia se lo impide porque fue una donación

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Pablo Alborán y Juan Sesma presumen de su amor durante su escapada romántica a Lisboa: "Hasta las trancas"

Rusia lanzó un ataque con drones a infraestructura crítica y zonas residenciales de Ucrania: al menos un muerto y 23 heridos

Latinoamérica en la agenda

Human Rights Watch denunció al régimen chino por no informar el paradero de uigures deportados de Tailandia

Cuba anuncia la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense

ENTRETENIMIENTO

El director Park Chan-wook será

El director Park Chan-wook será el presidente del jurado de Cannes 2026: “En esta época de odio y división, ir al cine es un acto de solidaridad”

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

La verdadera razón por la que Josh Freese fue reemplazado de los Foo Fighters tras la muerte de Taylor Hawkins

Carson Kressley acusó a Stanley Tucci de robarle un importante papel: “Gracias por arruinar mi carrera”

Así fue cómo Amanda Seyfried grabó sus escenas de desnudo total en ‘The Testament of Ann Lee’: “Usé una prótesis de ano”