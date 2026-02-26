El régimen venezolano confiscó la casa de la asistente personal de María Corina Machado en Caracas

La líder opositora venezolana María Corina Machado (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

El régimen venezolano confiscó la vivienda de Laura Acosta, asistente personal de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, según denunció este miércoles el partido Vente Venezuela (VV).

Fuentes de la organización indicaron a EFE que se trata de “un caso de confiscación pura y simple, sin procedimiento y sin causa legítima”. El partido indicó que las autoridades tomaron control de la propiedad sin ofrecer justificación legal.

La ONG Acceso a la Justicia explicó que, conforme al artículo 116 de la Constitución, la confiscación implica el apoderamiento de bienes por parte del Estado solo si han sido obtenidos de forma ilícita, condición que VV niega en este caso.

El partido calificó el hecho como un “acto de retaliación política” y denunció que Acosta fue víctima de amenazas y hostigamiento desde 2024 por parte de fuerzas de seguridad del régimen, lo que la llevó a abandonar Venezuela en septiembre de ese año, tras recibir una orden de captura en su contra.

VV detalló, vía X, que el 24 de marzo de 2025, siete funcionarios, hombres y mujeres, llegaron en una camioneta sin placas, forzaron la entrada de la casa de Acosta y sometieron a la persona encargada del lugar, quien se encontraba con un menor de edad.

La Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado habla durante una rueda de prensa en Oslo, Noruega. 11 de diciembre de 2025 (REUTERS/Leonhard Foeger)

Ambos fueron retenidos bajo interrogatorio “durante ocho horas” y posteriormente obligados a abandonar la vivienda. Desde entonces, según el partido, funcionarios no identificados han ocupado la casa, llegando y saliendo en vehículos sin placas y, en algunos casos, pernoctando en el lugar.

El caso de Acosta no es aislado. El pasado viernes, Magalli Meda, también colaboradora de Machado, denunció que el día anterior “16 hombres armados” irrumpieron en su vivienda en Caracas para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”.

Meda, actualmente fuera de Venezuela tras haber escapado el año pasado junto a otros opositores y permanecer asilada en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, relató que los individuos llegaron en seis camionetas y permanecieron varias horas en el interior, donde se apropiaron de pertenencias y dejaron en la puerta carteles con las leyendas “Asegurado” e “Incautado”.

En su cuenta de X, Meda criticó que el allanamiento ocurriera el mismo día en que el Parlamento aprobaba una Ley de Amnistía para algunos presos políticos. “Mientras sigan existiendo presos políticos, represión, violencia y apropiación de bienes, como lo que hicieron con nuestra casa, en Venezuela no habrá amnistía, ni transición, ni libertad, ni democracia, ni retorno de familiares, ni prosperidad para la gente honesta”, expresó.

Magalli Meda, mano derecha de María Corina Machado

Meda recordó que su residencia ya había sido allanada en mayo de 2025, cuando “13 hombres armados y civiles” se llevaron cajas con pertenencias y causaron destrozos en el lugar. Al día siguiente, agregó, la casa de su madre fue allanada, el vehículo robado y la vivienda clausurada y desmantelada, impidiendo el acceso a cualquier persona.

La Ley de Amnistía fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y presentada como una oportunidad para un nuevo escenario político, aunque ONG y sectores opositores manifestaron dudas sobre la posibilidad real de reconciliación.

Meda permaneció asilada desde marzo de 2024 hasta mayo de 2025 en la residencia del embajador argentino, tras la emisión de una orden de arresto en su contra y de otros colaboradores de Machado por delitos como traición a la patria y conspiración. En mayo de 2025, Estados Unidos confirmó el traslado de todos los opositores asilados en la Embajada argentina a territorio estadounidense.

(Con información de EFE)