La oposición en Venezuela confirmó sólo 19 excarcelaciones de presos políticos tras la promulgación de la Ley de Amnistía

Familiares de presos políticos esperan afuera de El Helicoide, sede del servicio de inteligencia de Venezuela y centro de detención, el jueves 19 de febrero de 2026 (Foto AP/Cristian Hernandez)

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), alianza política que representa a la principal oposición en Venezuela, informó el sábado que verificó sólo 19 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

“Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión”, señaló la PUD en X.

La coalición opositora indicó que hasta las 22:00 hora local del sábado confirmó 494 excarcelaciones desde el inicio del proceso de liberaciones el 8 de enero, impulsado por la presidenta encargada de Delcy Rodríguez. y su hermano y presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez.

La PUD sostuvo que solo hace falta “voluntad política” para concretar la libertad de más de 600 presos políticos que, según sus cifras y las de la ONG Foro Penal, permanecen encarcelados. “Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos”, reclamó el bloque opositor.

Jorge Rodríguez, aseguró que el sábado se produjeron “cientos de liberaciones” derivadas de la amnistía, y precisó que los primeros casos atendidos corresponden a los calabozos de Zona 7 y El Helicoide en Caracas, aunque no ofreció detalles sobre la identidad ni el número exacto de beneficiados.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez en el Parlamento (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

La amnistía cubre el periodo 1999-2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que deja fuera detenciones ocurridas en al menos 15 de los últimos 27 años y casos relacionados con operaciones militares. Foro Penal estima que al menos 400 presos políticos podrían quedar excluidos de la medida.

Ante este escenario, desde el régimen de Venezuela confirmaron la excarcelación de 80 presos políticos como parte de la aplicación de la promulgada ley de amnistía, según informó Jorge Rodríguez.

“Durante el día de hoy van 80 excarcelaciones”, declaró Rodríguez al finalizar un acto oficial, según consignó la agencia AFP. Las liberaciones se llevaron a cabo en la capital venezolana en el marco del proceso iniciado tras la aprobación de la nueva legislación por la Asamblea Nacional.

La ley de amnistía, adoptada de forma unánime el jueves, permite que las personas privadas de libertad soliciten su liberación mediante un pedido ante el tribunal encargado de sus causas. Rodríguez señaló que se están atendiendo de forma inmediata 1.557 casos y aseguró que cientos de personas ya comenzaron a recibir la excarcelación bajo la nueva normativa.

El procedimiento no es automático: cada solicitante debe presentar su caso ante el juzgado. El diputado Jorge Arreaza, responsable del seguimiento, indicó que la Fiscalía solicitó la liberación de 379 detenidos, de los cuales 80 ya fueron excarcelados.

La PUD confirmó 19 excarcelaciones tras la aprobación de la ley de amnistía (AP/Crisitian Hernández)

En este contexto, antes del anuncio oficial de excarcelaciones, cerca de 100 presos políticos venezolanos, en su mayoría militares, así como civiles y extranjeros, iniciaron una huelga de hambre en el penal El Rodeo I, en la periferia este de Caracas.

a protesta busca exigir su liberación tras haber quedado excluidos de la reciente Ley de Amnistía y denunciar las condiciones carcelarias, según informaron familiares y activistas.

La activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, comunicó en redes sociales que la huelga involucra principalmente a militares, aunque también participan civiles y extranjeros, todos reclamando su libertad.

(Con información de EFE y AFP)