Venezuela

El régimen chavista reportó que este sábado fueron excarcelados al menos 80 presos políticos venezolanos

La información fue confirmada por el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, al término de un acto oficial

Guardar
Jorge Rodríguez anunció que Venezuela
Jorge Rodríguez anunció que Venezuela liberó este sábado a 80 personas detenidas en Caracas tras la entrada en vigor de una ley de amnistía (Europa Press)

El régimen de Venezuela indicó este sábado que excarceló a 80 presos políticos como parte de la aplicación de una ley de amnistía recientemente promulgada, según declaró el jefe del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez.

“Durante el día de hoy van 80 excarcelaciones”, indicó el diputado oficialista, al término de un acto oficial, a la agencia AFP.

Las excarcelaciones se realizaron durante la jornada en la capital venezolana, en medio del proceso iniciado tras la aprobación de la nueva legislación por la Asamblea Nacional.

La ley de amnistía, adoptada de forma unánime el jueves, permite que personas privadas de su libertad soliciten su liberación presentando un pedido ante el tribunal responsable de sus causas.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que un total de 1.557 casos están siendo atendidos de forma inmediata y agregó que cientos de personas ya comenzaron a recibir la excarcelación bajo la nueva normativa.

80 salieron de prisión por
80 salieron de prisión por la nueva ley, anunció recientemente Jorge Rodríguez (Europa Press)

El procedimiento no es automático: cada solicitante debe presentar su caso ante el juzgado. El diputado Jorge Arreaza, responsable del seguimiento, informó que la Fiscalía solicitó la liberación de 379 detenidos, de los cuales 80 ya fueron excarcelados.

Jorge Arreaza informó que la
Jorge Arreaza informó que la Fiscalía pidió liberar a 379 detenidos (Reuters)

La ley fue impulsada por Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela y hermana de Jorge Rodríguez, tras asumir el cargo luego de la detención del exdictador Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero.

Sectores opositores criticaron la ley por mantener restricciones sobre delitos utilizados para perseguir adversarios políticos. Entre los excluidos figura la dirigente opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, radicada en Estados Unidos.

Machado permanece en Estados Unidos
Machado permanece en Estados Unidos como símbolo de la oposición marginada bajo la nueva ley (Captura de video)

La noticia provocó reacciones entre familiares de los detenidos, que esperaban frente a la sede policial conocida como Zona 7 en Caracas. Genesis Rojas manifestó a AFP su esperanza en la veracidad de las liberaciones, mientras allegados acampaban en el lugar y exigían la libertad de sus familiares.

Hasta ahora, no se difundió la lista oficial de excarcelados ni se informó sobre liberaciones fuera de Caracas. Las familias siguen esperando novedades mientras la implementación de la ley avanza bajo supervisión judicial

Bajo este contexto, antes de este anuncio, esta mañana cerca de 100 presos políticos venezolanos, en su mayoría militares, además de civiles y extranjeros, iniciaron una huelga de hambre en el penal El Rodeo I, ubicado en la periferia este de Caracas.

El objetivo es exigir para su liberación tras quedar excluidos de la reciente Ley de Amnistía y denunciar las condiciones carcelarias, según denunciaron familiares y activistas.

Un centenar de presos iniciaron
Un centenar de presos iniciaron huelga en El Rodeo I. La mayoría de los huelguistas son militares (AFP)

La activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, difundió en redes sociales que la protesta involucra principalmente a militares, aunque también participan civiles y extranjeros, todos reclamando su libertad.

Los familiares de los reclusos llevan más de un mes y medio acampando frente a El Rodeo I y otros centros de detención, reclamando que se agilicen las excarcelaciones dispuestas por la Ley de Amnistía.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

VenezuelaLey de amnistíaPresos politicos VenezuelaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Un experto venezolano rechazó la ley de amnistía promulgada por el régimen chavista: “Es admitir delito”

Luis Manuel del Valle Marcano Salazar sostiene que respaldar la amnistía propuesta en Venezuela conlleva aceptar implícitamente la existencia de hechos ilícitos, mientras que alegar nulidad constitucional refuerza la posición jurídica de la oposición

Un experto venezolano rechazó la

Denuncian que cerca de 100 presos políticos venezolanos iniciaron una huelga de hambre en la cárcel El Rodeo I

La activista Tamara Suju indicó que “en su mayoría son militares, pero también hay civiles y extranjeros”. Los reclusos exigen su liberación inmediata en el marco de la Ley de Amnistía promulgada recientemente por el chavismo

Denuncian que cerca de 100

Las fuerzas de seguridad cubanas comenzaron a abandonar Venezuela tras la captura de Maduro

Fuentes confirmaron a la agencia Reuters que Delcy Rodríguez, a diferencia del depuesto dictador y de Hugo Chávez, confió su protección a guardaespaldas venezolanos, mientras crece la presión de Washington sobre La Habana

Las fuerzas de seguridad cubanas

El opositor Juan Pablo Guanipa pidió terminar con la “persecución” y el “sufrimiento de los venezolanos”

La reciente liberación del dirigente fue precedida por un pronunciamiento público, en el que pidió condiciones para una transición política y cuestionó la ley de amnistía aprobada en la Asamblea Nacional

El opositor Juan Pablo Guanipa

Tras la promulgación de la Ley de Amnistía, un diputado chavista afirmó que se otorgará la excarcelación a 379 presos políticos en Venezuela

El anuncio fue realizado por Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y sigue su aplicación, mientras familiares aguardan la liberación de sus allegados en diversos centros penitenciarios

Tras la promulgación de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mánager de Willie Colón en

Mánager de Willie Colón en Colombia relató el momento en que notó el deterioro de la salud del salsero: “No era fácil”

La reacción de la colombiana en España señalada de vivir más de un año y medio en un departamento sin pagar: “No me voy a ir del piso”

Barra de metal le atravesó el rostro a joven de 18 años y sobrevivió

Encuentran a rescatista desaparecido en el río Rímac: Parque y albergue de Surco llevarán nombre del policía que intentó rescatar a perro

Tiene 90 años y lleva media vida trabajando como cajera: “No puedo estar sentada enfrente del televisor todo el día”

INFOBAE AMÉRICA
Álvaro Arbeloa: "No podemos acusar

Álvaro Arbeloa: "No podemos acusar a Vinícius, la víctima, de provocador"

Una solución de IA para detectar pronto aterosclerosis y una plataforma que analiza microbiota, premiadas en el LWF2026

El Parlamento aprueba levantar la inmunidad al ultraderechista André Ventura tras una demanda por difamación

Palos emite un bando con motivo del centenario de Plus Ultra que destaca "la fuerza de la historia"

La Cámara de Comercio Internacional cree que la sentencia del Supremo de EEUU introduce nueva incertidumbre

ENTRETENIMIENTO

Janell Shirtcliff, última novia de

Janell Shirtcliff, última novia de Eric Dane, reaparece con un emotivo tributo tras la muerte del actor

Murió Willie Colón, maestro de la salsa, a los 75 años

La misión de Anna Sawai al interpretar a Yoko Ono en las películas de Los Beatles: “Hay una faceta de ella que la gente aún no entiende”

Snooki, estrella de ‘Jersey Shore’, ha sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino

El mensaje completo que Eric Dane dejó para sus dos hijas antes de morir: “Atesoren cada momento”