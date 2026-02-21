El régimen chavista reportó que este sábado fueron excarcelados al menos 80 presos políticos venezolanos

Jorge Rodríguez anunció que Venezuela liberó este sábado a 80 personas detenidas en Caracas tras la entrada en vigor de una ley de amnistía (Europa Press)

El régimen de Venezuela indicó este sábado que excarceló a 80 presos políticos como parte de la aplicación de una ley de amnistía recientemente promulgada, según declaró el jefe del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez.

“Durante el día de hoy van 80 excarcelaciones”, indicó el diputado oficialista, al término de un acto oficial, a la agencia AFP.

Las excarcelaciones se realizaron durante la jornada en la capital venezolana, en medio del proceso iniciado tras la aprobación de la nueva legislación por la Asamblea Nacional.

La ley de amnistía, adoptada de forma unánime el jueves, permite que personas privadas de su libertad soliciten su liberación presentando un pedido ante el tribunal responsable de sus causas.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que un total de 1.557 casos están siendo atendidos de forma inmediata y agregó que cientos de personas ya comenzaron a recibir la excarcelación bajo la nueva normativa.

80 salieron de prisión por la nueva ley, anunció recientemente Jorge Rodríguez (Europa Press)

El procedimiento no es automático: cada solicitante debe presentar su caso ante el juzgado. El diputado Jorge Arreaza, responsable del seguimiento, informó que la Fiscalía solicitó la liberación de 379 detenidos, de los cuales 80 ya fueron excarcelados.

Jorge Arreaza informó que la Fiscalía pidió liberar a 379 detenidos (Reuters)

La ley fue impulsada por Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela y hermana de Jorge Rodríguez, tras asumir el cargo luego de la detención del exdictador Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero.

Sectores opositores criticaron la ley por mantener restricciones sobre delitos utilizados para perseguir adversarios políticos. Entre los excluidos figura la dirigente opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, radicada en Estados Unidos.

Machado permanece en Estados Unidos como símbolo de la oposición marginada bajo la nueva ley (Captura de video)

La noticia provocó reacciones entre familiares de los detenidos, que esperaban frente a la sede policial conocida como Zona 7 en Caracas. Genesis Rojas manifestó a AFP su esperanza en la veracidad de las liberaciones, mientras allegados acampaban en el lugar y exigían la libertad de sus familiares.

Hasta ahora, no se difundió la lista oficial de excarcelados ni se informó sobre liberaciones fuera de Caracas. Las familias siguen esperando novedades mientras la implementación de la ley avanza bajo supervisión judicial

Bajo este contexto, antes de este anuncio, esta mañana cerca de 100 presos políticos venezolanos, en su mayoría militares, además de civiles y extranjeros, iniciaron una huelga de hambre en el penal El Rodeo I, ubicado en la periferia este de Caracas.

El objetivo es exigir para su liberación tras quedar excluidos de la reciente Ley de Amnistía y denunciar las condiciones carcelarias, según denunciaron familiares y activistas.

Un centenar de presos iniciaron huelga en El Rodeo I. La mayoría de los huelguistas son militares (AFP)

La activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, difundió en redes sociales que la protesta involucra principalmente a militares, aunque también participan civiles y extranjeros, todos reclamando su libertad.

Los familiares de los reclusos llevan más de un mes y medio acampando frente a El Rodeo I y otros centros de detención, reclamando que se agilicen las excarcelaciones dispuestas por la Ley de Amnistía.

(Con información de AFP)