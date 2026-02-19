Delcy Rodríguez recibió al primer ministro de Qatar en Caracas y revisaron un “mapa de cooperación integral”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión privada con el primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, en el palacio de Miraflores, Caracas, con el objetivo de fortalecer lo que calificó como una relación “sólida y estratégica”.

El primer ministro qatarí fue recibido con honores por el canciller venezolano, Yván Gil, quien también participó en el encuentro. Rodríguez informó en sus redes sociales que la reunión buscó “seguir profundizando” la relación bilateral tras la caída del ex dictador Nicolás Maduro.

Durante el encuentro, ambas delegaciones revisaron un “mapa de cooperación integral” y reafirmaron su voluntad de avanzar en una agenda compartida orientada a promover nuevas oportunidades de desarrollo y beneficio mutuo.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la cita sirvió para fortalecer la cooperación política, cultural y las denominadas “relaciones de ganar-ganar”.

La visita del jefe de Gobierno de Qatar se produce poco más de un mes después de la captura Maduro y su esposa, Cilia Flores, en territorio venezolano, tras lo cual Doha se ofreció como mediador para facilitar una “solución pacífica inmediata”.

El 6 de enero, Qatar reiteró su disposición a contribuir en esfuerzos internacionales enfocados en resolver la crisis, y llamó a resolver disputas mediante el diálogo. Venezuela agradeció públicamente el respaldo de Qatar y su disposición a colaborar en la construcción de una agenda de trabajo y diálogo entre Washington y Caracas, que retomaron relaciones diplomáticas suspendidas desde 2019.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Qatar ha sido un intermediario clave en las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos. El emirato facilitó intercambios de prisioneros y encuentros bilaterales, consolidándose como un actor neutral en uno de los conflictos más prolongados de la región.

Luego de la captura de Maduro, Washington implementó un mecanismo de control financiero sobre los ingresos petroleros venezolanos. El secretario de Estado, Marco Rubio, reveló que la administración de Trump supervisa una cuenta en Qatar donde se depositan los fondos obtenidos por la venta de crudo venezolano. Este esquema, descrito como “novedoso” y “temporal”, exige al gobierno encargado de Delcy Rodríguez presentar planes de gasto mensuales, que deben ser aprobados por Washington antes de liberar los recursos.

Según el secretario de Energía, Chris Wright, hasta mediados de febrero las ventas de petróleo venezolano superaban los mil millones de dólares. De los primeros 500 millones depositados en la cuenta qatarí, Estados Unidos transfirió 300 millones a Caracas y retuvo el resto para verificar su uso “en beneficio del pueblo venezolano”.

Wright indicó recientemente que los próximos fondos se transferirán directamente a una cuenta del Tesoro estadounidense, eliminando la intermediación qatarí.

Venezuela enfrenta en EEUU múltiples demandas por parte de fondos de inversión y empresarios, algunas de ellas pendientes desde la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). Por este motivo, los ingresos provenientes de la venta de crudo venezolano se depositan en cuentas en Catar.

Además, Doha ha desempeñado un papel central en diversos procesos de excarcelación de presos políticos en Venezuela, actuando como intermediario en negociaciones sensibles.

El jefe del Comando Sur de EEUU se reunió con Delcy Rodríguez

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, encabezó una visita histórica a Caracas

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur estadounidense, mantuvo una junta en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela para avanzar en la agenda de cooperación bilateral.

Donovan estuvo acompañado por Laura Dogu, principal diplomática estadounidense en Venezuela, y por el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire. La Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela calificó las reuniones como “productivas”.

Durante el encuentro, los funcionarios estadounidenses reiteraron el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela “libre, segura y próspera”, en beneficio del pueblo venezolano, de Estados Unidos y del hemisferio occidental.

Las conversaciones abordaron el entorno de seguridad, los pasos necesarios para la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump —en particular la estabilización de Venezuela— y la importancia de una seguridad compartida en la región.

(Con información de AFP y EFE)