Venezuela

Delcy Rodríguez recibió al primer ministro de Qatar en Caracas y revisaron un “mapa de cooperación integral”

El encuentro tuvo lugar en el palacio de Miraflores y contó además con la presencia del canciller venezolano, con el fin de revisar acuerdos bilaterales y fomentar nuevas oportunidades de negocios entre ambos países

Guardar

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión privada con el primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, en el palacio de Miraflores, Caracas, con el objetivo de fortalecer lo que calificó como una relación “sólida y estratégica”.

El primer ministro qatarí fue recibido con honores por el canciller venezolano, Yván Gil, quien también participó en el encuentro. Rodríguez informó en sus redes sociales que la reunión buscó “seguir profundizando” la relación bilateral tras la caída del ex dictador Nicolás Maduro.

Durante el encuentro, ambas delegaciones revisaron un “mapa de cooperación integral” y reafirmaron su voluntad de avanzar en una agenda compartida orientada a promover nuevas oportunidades de desarrollo y beneficio mutuo.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la cita sirvió para fortalecer la cooperación política, cultural y las denominadas “relaciones de ganar-ganar”.

La visita del jefe de Gobierno de Qatar se produce poco más de un mes después de la captura Maduro y su esposa, Cilia Flores, en territorio venezolano, tras lo cual Doha se ofreció como mediador para facilitar una “solución pacífica inmediata”.

El 6 de enero, Qatar reiteró su disposición a contribuir en esfuerzos internacionales enfocados en resolver la crisis, y llamó a resolver disputas mediante el diálogo. Venezuela agradeció públicamente el respaldo de Qatar y su disposición a colaborar en la construcción de una agenda de trabajo y diálogo entre Washington y Caracas, que retomaron relaciones diplomáticas suspendidas desde 2019.

La presidenta encargada de Venezuela,
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Qatar ha sido un intermediario clave en las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos. El emirato facilitó intercambios de prisioneros y encuentros bilaterales, consolidándose como un actor neutral en uno de los conflictos más prolongados de la región.

Luego de la captura de Maduro, Washington implementó un mecanismo de control financiero sobre los ingresos petroleros venezolanos. El secretario de Estado, Marco Rubio, reveló que la administración de Trump supervisa una cuenta en Qatar donde se depositan los fondos obtenidos por la venta de crudo venezolano. Este esquema, descrito como “novedoso” y “temporal”, exige al gobierno encargado de Delcy Rodríguez presentar planes de gasto mensuales, que deben ser aprobados por Washington antes de liberar los recursos.

Según el secretario de Energía, Chris Wright, hasta mediados de febrero las ventas de petróleo venezolano superaban los mil millones de dólares. De los primeros 500 millones depositados en la cuenta qatarí, Estados Unidos transfirió 300 millones a Caracas y retuvo el resto para verificar su uso “en beneficio del pueblo venezolano”.

Wright indicó recientemente que los próximos fondos se transferirán directamente a una cuenta del Tesoro estadounidense, eliminando la intermediación qatarí.

Venezuela enfrenta en EEUU múltiples demandas por parte de fondos de inversión y empresarios, algunas de ellas pendientes desde la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). Por este motivo, los ingresos provenientes de la venta de crudo venezolano se depositan en cuentas en Catar.

Además, Doha ha desempeñado un papel central en diversos procesos de excarcelación de presos políticos en Venezuela, actuando como intermediario en negociaciones sensibles.

El jefe del Comando Sur de EEUU se reunió con Delcy Rodríguez

El jefe del Comando Sur
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, encabezó una visita histórica a Caracas

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur estadounidense, mantuvo una junta en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela para avanzar en la agenda de cooperación bilateral.

Donovan estuvo acompañado por Laura Dogu, principal diplomática estadounidense en Venezuela, y por el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire. La Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela calificó las reuniones como “productivas”.

Durante el encuentro, los funcionarios estadounidenses reiteraron el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela “libre, segura y próspera”, en beneficio del pueblo venezolano, de Estados Unidos y del hemisferio occidental.

Las conversaciones abordaron el entorno de seguridad, los pasos necesarios para la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump —en particular la estabilización de Venezuela— y la importancia de una seguridad compartida en la región.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaDelcy RodríguezQatarMirafloresCaracasYván GilÚltimas Noticias AméricaNicolás MaduroEstados Unidos

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez anunció que se reunirá “próximamente” con el presidente colombiano Gustavo Petro

La presidenta encargada de Venezuela señaló que el objetivo será “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”

Delcy Rodríguez anunció que se

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos encabezó una visita histórica a Caracas

Una delegación militar, liderada por el General Francis Donovan, mantuvo encuentros con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y los ministros Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, en un acercamiento para avanzar en el plan estratégico que busca estabilizar a Venezuela

El jefe del Comando Sur

Maduro y Cilia Flores recibieron una visita consular mientras permanecen detenidos en una cárcel de Nueva York

Un funcionario diplomático de Venezuela proporcionó servicios y apoyo durante su detención al ex dictador y su esposa, cumpliendo la instrucción del tribunal de garantizar acceso consular mientras continúan a la espera del juicio federal

Maduro y Cilia Flores recibieron

El régimen venezolano recibió al primer ministro de Qatar para “fortalecer las relaciones bilaterales”

Si bien ni Al Thani ni su cartera han abordado hasta este momento el objetivo del viaje, se enmarca en el acercamiento de Caracas a EEUU y a uno de los principales aliados internacionales del país norteamericano

El régimen venezolano recibió al

El régimen de Venezuela excarceló al asesor petrolero estadounidense Evanan Romero

El exdirector de PDVSA quedó bajo régimen de presentación mientras continúan las investigaciones por presunta estafa y asociación

El régimen de Venezuela excarceló
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chris Hemsworth admite los errores

Chris Hemsworth admite los errores con la última película de ‘Thor’: “Quizá nos burlamos demasiado”

‘Top Chef: dulces y famosos’: la expulsión de Eva Isanta tras su encontronazo con Luis Merlo y los crepes ‘ascoiris’

Horarios y ubicaciones de los módulos nocturnos de vacunación contra el sarampión en CDMX

Tulio Gómez estalla contra el árbitro tras la caída del América: “Tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano”

La Aemet espera un “anticipo de la primavera” tras la borrasca Pedro, que aún dejará frío, nevadas y fuertes rachas de viento

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania cifra en 2.000 los

Ucrania cifra en 2.000 los menores devueltos a Ucrania desde zonas ocupadas por Rusia

Rusia e Irán llevarán a cabo hoy maniobras navales conjuntas en el golfo de Omán y el Índico

Una jueza determina que Ábrego García no puede ser detenido de nuevo por agentes del ICE

Olga Moreno reaparece "con ganas de todo, con ilusión", y con un plan muy especial por delante 3 años después

El Congreso de Perú aprueba una moción de censura contra el presidente

ENTRETENIMIENTO

Chris Hemsworth admite los errores

Chris Hemsworth admite los errores con la última película de ‘Thor’: “Quizá nos burlamos demasiado”

HBO confirma la fecha de estreno de la tercera de ‘La casa del dragón’ a la espera de su primer tráiler

De The Mandalorian al ring: Gina Carano anuncia su regreso en un esperado combate ante Ronda Rousey

‘El arte de Sarah’: la miniserie coreana que ya conquista Netflix

Brandi Glanville revela la causa de la desfiguración en su rostro: “Es horrible envejecer 20 años”